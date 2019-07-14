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Жизнь

На федеральном телеканале вышел красивейший фильм об Алтае и его жителях

На телеканале «Россия-24» состоялась премьера фильма «Алтайский край: след на земле». Картина посвящена жителям края — как известным, так и совершенно обычным, сообщает сайт правительства региона.

Белокуриха. Алтай.
Белокуриха. Алтай.
altapress.ru

За девять дней работы федеральные журналисты побывали в Бочкарях и Белокурихе, в Сростках и Бийске. Знаменитые жители Алтайского края, например, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, рассказывают, за что они любят свою родину.

Темами фильма стали сплавы по горным рекам, традиции алтайского сыроварения, прекрасное село Бочкари, шукшинские Сростки, целебные алтайские травы, город курорт федерального значения Белокуриха и субкластер «Белокуриха-2».

Выход картины в некоторым смысле связан с «Шукшинскими днями на Алтае», которые пройдут в конце июля в Сростках.

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