На фестивале «Дни Алтайского сыра» будет вкусно, весело и познавательно

Более 20 предприятий и фермерских сыроварен представят свою продукцию на фестивале «Дни алтайского сыра», который состоится в краевой столице 24 августа. Это будут новые, эксклюзивные виды сыров, известные и любимые многими бренды. В число участников войдет и фермер из с. Солонешное, известный как «Веселый молочник» — Джастас Уолкер. Он совсем недавно занялся производством сыра и впервые представит его широкой публике.