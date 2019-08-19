На фестивале «Дни Алтайского сыра» будет вкусно, весело и познавательно

Специально для фестиваля более 10 кафе и ресторанов краевой столицы разработали сырные блюда, которые гости праздника смогут попробовать на мероприятия.
На фестивале «Дни Алтайского сыра» будет проходить конкурс поваров «Cheese a le chef». Посетители праздника смогут принять участие в оценке конкурсных блюд и выбрать повара, которому достанется приз зрительских симпатий.
Еще одной гастрономической фишкой сырного фестиваля станет образовательная дегустационная программа «Сырная ассамблея». Здесь можно будет не только попробовать сыр, но и послушать профессионалов — представителей НИИ сыроделия, которые расскажут об особенностях разных видов сыров и помогут открыть новые грани культуры потребления этого продукта.
А те, кто пройдут сырный квест, получат вкусные подарки от организаторов праздника.
Завершится мероприятие на площади концертом группы «25 кадр».
Но развлекательная программа сырного фестиваля продолжится гала-ужином в ресторане «LEXX». Здесь шеф-повара Евгений Баранников, Сергей Тернов и Евгений Петенёв приготовят специальное сырное меню, об особенностях которого сами расскажут гостям. Билеты на гала-ужин можно купить в ресторане.
Напомним, фестиваль «Дни Алтайского сыра» состоится в Барнауле 24 августа на пл. Ветеранов (нулевой километр) с 10 до 18 часов. Вход свободный.
Справка
Организаторы: Управление Алтайского края пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, Союз сыроделов Алтайского края, продюсерский центр «Квадрат», при поддержке администрации города Барнаула.
Справки по тел. 63−68−58