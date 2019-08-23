Более 20 предприятий и фермерских сыроварен представят свою продукцию на фестивале «Дни алтайского сыра», который состоится в краевой столице 24 августа. Это будут новые, эксклюзивные виды сыров, известные и любимые многими бренды. В число участников войдет и фермер из с. Солонешное, известный как «Веселый молочник» — Джастас Уолкер. Он совсем недавно занялся производством сыра и впервые представит его широкой публике.

На фестивале «Дни Алтайского сыра» будет вкусно, весело и познавательно.

Специально для фестиваля более 10 кафе и ресторанов краевой столицы разработали сырные блюда, которые гости праздника смогут попробовать на мероприятия.

На фестивале «Дни Алтайского сыра» будет проходить конкурс поваров «Cheese a le chef». Посетители праздника смогут принять участие в оценке конкурсных блюд и выбрать повара, которому достанется приз зрительских симпатий.

Еще одной гастрономической фишкой сырного фестиваля станет образовательная дегустационная программа «Сырная ассамблея». Здесь можно будет не только попробовать сыр, но и послушать профессионалов — представителей НИИ сыроделия, которые расскажут об особенностях разных видов сыров и помогут открыть новые грани культуры потребления этого продукта.

А те, кто пройдут сырный квест, получат вкусные подарки от организаторов праздника.

Завершится мероприятие на площади концертом группы «25 кадр».

Но развлекательная программа сырного фестиваля продолжится гала-ужином в ресторане «LEXX». Здесь шеф-повара Евгений Баранников, Сергей Тернов и Евгений Петенёв приготовят специальное сырное меню, об особенностях которого сами расскажут гостям. Билеты на гала-ужин можно купить в ресторане.

Напомним, фестиваль «Дни Алтайского сыра» состоится в Барнауле 24 августа на пл. Ветеранов (нулевой километр) с 10 до 18 часов. Вход свободный.

Организаторы: Управление Алтайского края пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, Союз сыроделов Алтайского края, продюсерский центр «Квадрат», при поддержке администрации города Барнаула.

Справки по тел. 63−68−58