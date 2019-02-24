На 23 февраля бурятским полицейским подарили «зажигательный» эротический танец

МВД Бурятии посчитало нарушением этики стриптиз, который девушка исполнила 22 февраля перед полицейскими в актовом зале отдела полиции в Улан-Удэ, сообщает РИА Новости .

Начата проверка, «в ходе которой будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики». По ее итогам виновных сотрудников привлекут «к строгой дисциплинарной ответственности», пишет bfm.ru.

На кадрах ролика видно, как девушка выходит в зал и начинает танцевать стриптиз под одну из самых популярных секс-мелодий — Stop певицы Сэм Браун. В помещении находятся сотрудники полиции. Кто-то из них держит торты, установлены цифры 23. Реагируют по-разному: смеются, смущаются, подходят поближе и снимают на телефон.

Выяснилось, что женщина, исполнявшая эротический танец, в отделе полиции не работает. Ролик выложили в социальной сети ВКонтакте в группе «Омбудсмен полиции»".

Комментаторы ту же отреагировали: «На мой взгляд устроить такое представление в государственном учреждении, служащие которого призваны быть примером для остальных граждан страны, ПОЗОРИЖЕ. Если они такое устраивают, то что остаётся делать остальным? Если они опустились ниже плинтуса, то гнать надо таких в три шеи, чтобы не давали такой пример молодому поколению».