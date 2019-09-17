На головы жителей алтайского города сыпятся отходы местного комбината

Жители Бийска возмущаются, что их участки и огороды засыпает кострой — отбросами льна после производства. Кострой топят местную котельную, но сгорает не все, уверены бийчане.

Костра выпадает в виде осадков на огороды и дома поблизости и разносится ветром, рассказали местные жители Бийскому телевидению. С участков ее собирают целыми ведрами. Людям тяжело дышать.

В Бийской льняной компании объяснили, что дело в неполном сгорании, из-за чего происходят выбросы в воздух. Подозрительный котел закрыли на ремонт, а процесс сжигания модернизировали, чтобы оператор в котельной мог настраивать режим горения.

Александр Кернога,

исполнительный директор Бийской льняной компании:

Нами сразу была создана комиссия по рассмотрению данной жалобы. Была проведена очень серьезная проверка всех энергетических установок и один котел вывели в капитальный ремонт.

Жители все равно страдают. По их словам, после модернизации ничего не изменилось.