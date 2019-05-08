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Жизнь

На голубых гигантах исследователи обнаружили волны

Голубые гиганты — крупные звезды, масса которых в 10−20 раз превышает солнечную, время их жизни составляет несколько десятков миллионов лет. Ученые предсказали, что на голубых гигантах должны существовать волны по крайней мере двух типов. И гипотеза подтвердилась.

Звезды. Космос.
Звезды. Космос.
СС0

В первом случае речь идет о волнах, распространяющихся по поверхности звезды и на ней же затухающих. Во втором — об упругих волнах, распространяющихся в толще звездного вещества. Их проявления тоже можно видеть на поверхности звезды.

Опытная проверка этих предсказаний потребовала привлечения космического телескопов.

Выяснилось, что блеск голубых гигантов действительно менялся со временем так, как это предсказывали ученые.

Это открытие сулит новые возможности в будущем, поскольку когда-нибудь позволит судить о внутреннем строении звезды по наблюдениям волн на ее поверхности, пишет «Популярная механика».

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