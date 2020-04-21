На границе Алтая из-за коронавируса появятся КПП

С 21 апреля и на период действия режима повышенной готовности на Алтае запрещен въезд и выезд в район, кроме жителей, имеющих регистрацию на его территории. Допускается следование транзитом через Турочакский район без остановки и стоянки, подчеркивают в правительстве Алтая.
Сотрудники правоохранительных органов будут круглосуточно проверять регистрации у приезжающих.
Ранее в Турочакском районе выявили два случая коронавирусной инфекции у строителей из Томской области, работавших вахтовым методом и уже покинувших регион.
Всего в Республике Алтай, по данным на утро 21 апреля, восемь подтвержденных случаев заболевания.