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Жизнь

На границе Алтая из-за коронавируса появятся КПП

Глава Республики Алтай Олег Хорохородин распорядился организовать патрульные посты на границах республики в Турочакском районе с Кемеровской областью и Алтайским краем, сообщила пресс-служба местного правительства.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

С 21 апреля и на период действия режима повышенной готовности на Алтае запрещен въезд и выезд в район, кроме жителей, имеющих регистрацию на его территории. Допускается следование транзитом через Турочакский район без остановки и стоянки, подчеркивают в правительстве Алтая.

Сотрудники правоохранительных органов будут круглосуточно проверять регистрации у приезжающих.

Ранее в Турочакском районе выявили два случая коронавирусной инфекции у строителей из Томской области, работавших вахтовым методом и уже покинувших регион.

Всего в Республике Алтай, по данным на утро 21 апреля, восемь подтвержденных случаев заболевания.

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