На границу с Украиной отправилась фура с посылками для алтайских военных

Военнослужащие из Алтайского края, участвующие в спецоперации на Украине, получат посылки из дома. Фура 23 марта отправилась из Алейска в Брянскую область.

Акцию «Весточка из дома» организовали жены военнослужащих при поддержке войсковой части, администрации Алейска и регионального отделения «Единой России». Вместе с горожанами к акции присоединились депутаты краевого Заксобрания от фракции «Единая Россия» Юрий Матвейко, Максим Банных, Александр Демин, Анатолий Вытоптов. В сборе также участвовало предприятие «Алейскзернопродукт» и другие компании Алейска и Алейского района.

Организовать доставку груза помогла «Единая Россия». Партия выразила благодарность председателю Общественного совета министерства транспорта Алтайского края, члену регионального штаба ОНФ Алексею Паженцеву и директору транспортной компании «Алтай» Юрию Бетенькову за то, что откликнулись на предложение поддержать акцию «Весточка из дома».

«Уже через неделю военнослужащие, которые сегодня находятся на боевом посту на Украине, получат весточку из родного дома. Уверен, что такая поддержка им сейчас нужна как никогда», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Фура с грузом объемом 70 кубометров направилась в Брянскую область, откуда посылки распределят по местам дислокации военнослужащих из Алейска.

Помимо этого, предприятия и жители Алтайского края принимают участие в сборе средств в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, который в феврале объявила «Единая Россия». За месяц на счет Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития поступило более 2,5 млн рублей. Сбор средств продолжается, в нем могут принять участие все желающие.

Поддержка алтайских военных в рамках акции «Весточка из дома». Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»