На iPhone появится алтайская клавиатура

Власти Республики Алтай помогут разработать приложение, которое установит на устройства Apple алтайскую раскладку клавиатуры. Об этом в Instagram сообщил врио главы региона Олег Хорохордин.

Сейчас есть возможность установить алтайскую раскладку в операционных системах Windows, macOS, Linux и Android, но для iOS это пока не предусмотрено.

«И нами было решено обеспечить разработку приложения, обеспечивающего символьный набор на алтайском языке», — сообщил Хорохордин и поинтересовался мнением у жителей.

Среди подписчиков главы региона оказался представитель разработчиков ПО для Apple. Он отметил, что инициатива хорошая, но делать надо не отдельное приложение для одной системы, а добавить язык во всю экосистему Apple.

«Тем самым не только мобильные устройства покроются, но и компьютеры этой компании. Тувинский, к примеру, там доступен для выбора в настройках системы. Что логичнее и правильнее», — написал он.

Менее посвященные в технические тонкости жители отметили, что «в республике есть проблемы посерьёзнее, чем клавиатуры на алтайском языке».