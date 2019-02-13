На итальянском фестивале «Pasta festival Granmulino» в ТРЦ «Арена» разыграют новый IPhone

Впервые в ТРЦ «Арена» фестиваль примет свыше 7 000 гостей и угостит их настоящей пастой торговой марки «Granmulino» с натуральными сырами от компании «КИПРИНО» и мясными деликатесами от супермаркета «ГУРМАН-продукты».

В программе фестиваля «Pastaед — 2019» — конкурс на самое быстрое поедание блюд из макарон; кулинарные, танцевальные и творческие мастер-классы для детей и взрослых; выступление лучших вокальных и танцевальных коллективов города; показ весенней коллекции одежды от модельного агентства «СТИЛЬ»; розыгрыш классных призов и большая порция отличного настроения и юмора от ведущего фестиваля Валерия Варламова!

Во время проведения «Pasta festival Granmulino» в 14.00 в ТРЦ «Арена» начнётся масштабный квест от сообщества «Barnaul 22», в котором смогут поучаствовать все желающие. По торговому центру будут спрятаны множество подарков на сумму 100 тысяч рублей, среди подарков главный приз — новый IPhone. Вся подробная информация и подсказки будут публиковаться на площадке интернет — сообщества Barnaul 22.

В 2019 году «Pasta Festival Granmulino» пройдёт во многих городах России. Первый город в списке — Барнаул. На очереди — Краснодар, Москва и Хабаровск.

Генеральный информационный партнёр фестиваля — «Новое Радио Барнаул».

Приходите всей семьёй!

Ждём вас в ТРЦ «Арена», г. Барнаул, Павловский тракт, 188, 1-й этаж, вход со стороны «ГУРМАНА». Мероприятие пройдет с 12.00 до 17.00.

Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у организаторов.

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