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Жизнь

На известных рынках Барнаула нашли нарушения антиковидных правил. Что им за это грозит?

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю провело рейды по барнаульским рынкам: «Старый базар», «Балтийский базар», «Крытый рынок». И обнаружило там средства для обработки рук и дезинфекции без противовирусного эффекта и другие нарушения, сообщило управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Обработка рук. Коронавирус.
Обработка рук. Коронавирус.
Pixabay.com

Дезинфекция без дезинфекции

На «Старом базаре» в одной из торговых точек людям предлагали для обработки рук дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки поверхностей — такие ошибки недопустимы, рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего торговые работники используют средство для обработки рук для дезинфекции контактных поверхностей: считывателей банковских карт, кассовых аппаратов, прилавка и т.п. А это серьезная ошибка.

Сотрудникам пассажирского комплекса измеряют температуру тела бесконтактным термометром.
Сотрудникам пассажирского комплекса измеряют температуру тела бесконтактным термометром.
Анна Зайкова

Отсутствовал входной фильтр

В торговых точках на «Балтийском базаре» и «Крытом рынке» главным замечанием стало отсутствие термометров и журнала учета температур, что говорит об отсутствии «входного фильтра».

Ежедневно перед началом рабочей смены должна проверяться температура тела у работников. Не должны допускаться к работе сотрудники с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.

На «Балтийском базаре» на входе отсутствовал санитайзер для рук. К «Старому базару» и «Крытому рынку» такого замечания нет. Здесь средства для обработки рук размещены на видимом и удобном месте.

Открытие &quot;Старого базара&quot; в Барнауле.
Открытие «Старого базара» в Барнауле.
Анна Зайкова.

Наказывать нарушителей проверяющие пока не стали. Юрлицам и предпринимателям выписали предписания на устранение нарушений в кратчайшие сроки. Но если при повторной проверке нарушения выявятся вновь, на них составят протокол, а материалы направят в суд.

Какое наказание светит нарушителям

За невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ предусмотрены штрафы.

  • на граждан — от 15 до 40 тыс. рублей,
  • на должностных лиц — от 50 до 150 тыс. рублей,
  • на юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей,
  • или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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