На каком этапе находится строительство моста на проспекте Ленина, рассказали власти Барнаула

Подрядчик «Барнаульское ДСУ № 4» продолжает реконструкцию моста на проспекте Ленина и приступил к проверке грунта. Об этом сообщили в мэрии Барнаула.

Работы ведутся на нескольких опорах бывшего восьмипролетного путепровода. На третьей опоре устанавливают буронабивные сваи — всего их потребуется 24. Уже залили шесть арматурных каркасов.

На четвертой опоре 3 января подрядчик приступил к проверке грунта на прочность.

«К анкерным сваям крепят балки, нагруженные железобетонными плитами, после этого домкратами на конструкцию оказывают давление более 200 тонн. Конструкция остается в статичном положении в течение суток. Если за это время не происходит деформации, испытание считается пройденным», — объяснили в пресс-службе мэрии.

С 4 января приступят ко второй опоре — будут укреплять грунт. Аналогичные работы уже проделали на четвертой и первой опорах.

Кроме того проводят работы на трехпролетном путепроводе. На первой опоре специалисты уже приступили к армированию тела новой опоры, на второй — продолжается армирование ростверка для последующего бетонирования.