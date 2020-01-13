На китайском водохранилище появился гигантский ледяной диск, который вращается и растет

На поверхности диска спокойно могут разместиться три автомобиля.
‘Mysterious’ circular ice disc spins in a Chinese reservoir in a rare natural phenomenon https://t.co/V2VoQMg02Q— Gossipieh (@gossipieh) 10 января 2020 г.
Ледяные диски на водоемах — редкое явление, возникающее в особых условиях. Если в воде появляются теплые и холодные потоки, из-за контраста температур подо льдом может образоваться небольшой водоворот. Кусок льда откалывается и начинает медленно вращаться, пишет mail.ru.
В ходе вращения его края постепенно становятся гладкими, а форма — идеально круглой, объясняет National Geographic.
В 2017 году удивительный лед в форме блинов сфотографировали на Алтае.
Лед подобной формы называют блинчатым. В природе такое явление встречается редко. Ранее утверждалось, что размер блинов может колебаться от 30 сантиметров до 3 метров в диаметре. Но на примере «китайского блина» видно, что диаметр «ледяного феномена» может быть гораздо больше.
Толщина «блинов» в большинстве случаев достигает 10 сантиметров.