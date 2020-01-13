Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 января -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

На китайском водохранилище появился гигантский ледяной диск, который вращается и растет

На водохранилище Ляохэ в Китае появился необычный ледяной диск. Таинственный объект диаметром больше 6 метров медленно вращается против часовой стрелки. «Блин» постепенно увеличивается в размерах.

Блинчатый лед на Алтае.
Блинчатый лед на Алтае.
instagram.com/instaaltay/

На поверхности диска спокойно могут разместиться три автомобиля.

Ледяные диски на водоемах — редкое явление, возникающее в особых условиях. Если в воде появляются теплые и холодные потоки, из-за контраста температур подо льдом может образоваться небольшой водоворот. Кусок льда откалывается и начинает медленно вращаться, пишет mail.ru.

В ходе вращения его края постепенно становятся гладкими, а форма — идеально круглой, объясняет National Geographic.

В 2017 году удивительный лед в форме блинов сфотографировали на Алтае.

Лед подобной формы называют блинчатым. В природе такое явление встречается редко. Ранее утверждалось, что размер блинов может колебаться от 30 сантиметров до 3 метров в диаметре. Но на примере «китайского блина» видно, что диаметр «ледяного феномена» может быть гораздо больше.

Толщина «блинов» в большинстве случаев достигает 10 сантиметров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость