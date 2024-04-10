На космодроме Восточный вновь не отправили в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» 10 апреля.

Старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» планировался на 10 апреля в 12:00:00 мск.

В последний момент пуск вновь отменили. Пока вновь — на 24 часа.

Проект

«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

Отмена пуска

9 апреля за две минуты до старта отменили пуск ракеты «Ангара-А5».

В последний момент пуск ракеты был отменен.

«Отбой пуска», — прозвучала команда на космодроме.

Приказано подготовиться к стоянке сроком в 24 часа. Пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный перенесен на 10 апреля по техническим причинам, говорится в сообщении «Роскосмоса».

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