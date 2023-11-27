На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Telegram-канал "КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация" отмечает, что находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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