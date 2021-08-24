К концу сентября в Барнауле утвердят новый герб

Эксперты разработали описание герба, которое в геральдике считается важнее самого рисунка: «На лазоревом поле среди горных пород стоящая на зеленой земле серебряная дымящая плавильная печь».
Геральдисты решили оставить изображение сереброплавильной печи как исторического символа города и сохранить форму герба — французский щит.
В среднем варианте герба щит увенчан золотой башенной короной, в парадном гербе щит с геральдической короной окружен лентой Ордена Октябрьской революции, которым награжден Барнаул.
Историческую принадлежность к Томской губернии предлагается сохранить в изображении щитодержателей. По обе стороны от щита изображается серебряный конь с золотыми копытами.
На обновленном флаг будет повторяться символика герба.
Можно временно использовать и старую, и новую символику одновременно. Чиновники предлагают воспользоваться этим правом до 2030 года. Именно этим сроком обозначен действующий переходный период использования двух видов гербов.
К тому же, 2030 — это год 300-летия Барнаула.