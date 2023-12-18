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Жизнь

На ледяное дыхание "Оливера" обрушился континентальный антициклон. Какие морозы ожидаются на Алтае в новогоднюю ночь

В Сибири сохраняется морозная погода. Хотя многие ждали потепления еще накануне.

Дед Мороз.
Дед Мороз.
СС0.

Так, в Алтайском крае 18 декабря в регионе ночные температуры составили до минус 26 градусов. Днем — до минус 23. В Барнауле дневная температура воздуха составит минус 20 градусов.

На территории Сибири — под влиянием обширного континентального антициклона — сохраняется спокойная морозная погода с температурой воздуха на 7-12 градусов ниже средних климатических значений.

Но уже с 19 декабря мороз начнет отступать. Дневная температура воздуха в Барнауле составит минус 11 градусов. И вплоть до 25 декабря ожидается легкий минус. А 25-го дневная температура составит ноль градусов.

Погодные сервисы в долгосрочном прогнозе успокаивают сибиряков. Обещается даже двухдневная температура со знаком плюс и дождем со снегам. Хотя дождь нежелателен. По прогнозам, это произойдет 26 и 27 декабря. И в Новый год — с легким минусом. Согласитесь, минус 9 градусов мороза в новогоднюю ночь звучит празднично. Самая погода для народных гуляний.

Ранее над Сибирью завис циклон "Оливер". Шло настоящее арктическое вторжение. Как только мощь циклона ослабнет, станет теплее. На в конце прошлой недели на Сибирь оказал воздействие небольшой циклон с Полярного Урала.

Между тем роза ветров меняется. И совсем скоро в регионе начнет дуть юго-восточный, а потом и южный ветер.

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