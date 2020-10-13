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Жизнь
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На 68-м году ушел из жизни Скачков Виктор Федорович, генеральный директор ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»

Виктор Федорович родился в 1953 году, окончил Алтайский сельскохозяйственный институт в 1983 году по специальности «инженер-механик». Свою трудовую деятельность он начал в колхозе имени Мичурина Волчихинского района. В 1988 году общим собранием коллектива Волчихинского пивоваренного завода он был избран его директором.

Скачков Виктор Федорович
Скачков Виктор Федорович
ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»
За годы руководства предприятием Виктор Федорович показал себя опытным организатором производства, умелым руководителем коллектива. Неизменным у Виктора Федоровича оставалось уважительное отношение к работникам завода, забота о каждом, и справедливая требовательность к организации работы на производстве для выпуска высококачественной продукции, отвечающей современным технологиям.

Виктор Федорович всегда принимал самое активное участие в социальной жизни села, района и края, поддерживал районные и краевые мероприятия различного масштаба, проводимые учреждениями культуры, образования, здравоохранения, спорта.

Виктор Федорович − человек широкой и доброй души, беззаветный труженик, горячо любивший родной край и внесший значительный вклад в дело, которому посвятил почти всю свою жизнь. Его открытость, честность и принципиальность вызывали безграничное уважение у окружающих его людей, коллег, партнеров. Виктор Федорович всегда будет частью истории отрасли производства напитков Алтайского края.

Горько, когда уходят единомышленники. Искренне скорбим вместе с родными и близкими покойного и выражаем глубокие соболезнования в связи с постигшей их тяжелой утратой. Виктор Федорович, Вы навсегда останетесь в нашей памяти настоящим профессионалом, надежным партнером и порядочным человеком!

А.Н. Лукьянов, А.Н. Чеботаев, А.А. Большаков, С.Н. Серов, Т.А. Зеленина, С.А. Локтев, Н.П. Кустов, А.А. Солодилов, В.П. Смагин, А.А. Рыбников, А.С. Локтев, В.Г. Маслов, Е.В. Белякова, А.Н. Дышлюк.

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