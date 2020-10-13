На 68-м году ушел из жизни Скачков Виктор Федорович, генеральный директор ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»

Виктор Федорович родился в 1953 году, окончил Алтайский сельскохозяйственный институт в 1983 году по специальности «инженер-механик». Свою трудовую деятельность он начал в колхозе имени Мичурина Волчихинского района. В 1988 году общим собранием коллектива Волчихинского пивоваренного завода он был избран его директором.

Скачков Виктор Федорович ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»

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За годы руководства предприятием Виктор Федорович показал себя опытным организатором производстваумелым руководителем коллектива. Неизменным у Виктора Федоровича оставалось уважительное отношение к работникам заводазабота о каждоми справедливая требовательность к организации работы на производстве для выпуска высококачественной продукцииотвечающей современным технологиям.

Виктор Федорович всегда принимал самое активное участие в социальной жизни села, района и края, поддерживал районные и краевые мероприятия различного масштаба, проводимые учреждениями культуры, образования, здравоохранения, спорта.

Виктор Федорович − человек широкой и доброй души, беззаветный труженик, горячо любивший родной край и внесший значительный вклад в дело, которому посвятил почти всю свою жизнь. Его открытость, честность и принципиальность вызывали безграничное уважение у окружающих его людей, коллег, партнеров. Виктор Федорович всегда будет частью истории отрасли производства напитков Алтайского края.

Горько, когда уходят единомышленники. Искренне скорбим вместе с родными и близкими покойного и выражаем глубокие соболезнования в связи с постигшей их тяжелой утратой. Виктор Федорович, Вы навсегда останетесь в нашей памяти настоящим профессионалом, надежным партнером и порядочным человеком!

А.Н. Лукьянов, А.Н. Чеботаев, А.А. Большаков, С.Н. Серов, Т.А. Зеленина, С.А. Локтев, Н.П. Кустов, А.А. Солодилов, В.П. Смагин, А.А. Рыбников, А.С. Локтев, В.Г. Маслов, Е.В. Белякова, А.Н. Дышлюк.