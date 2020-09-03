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Жизнь

На 48-м году жизни умер бывший солист группы «Ласковый май»

Бывший солист популярной в 1980-е годы группы «Ласковый май» Александр Прико скончался на 48-м году жизни.

Свеча.
Свеча.
CC0

«От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память», — написал в Instagram другой бывший солист группы Юрий Шатунов.

Ранее супруга Прико сообщила, что медики диагностировали у него онкологическое заболевание, Прико мучал кашель и боли в груди, у него также была выявлена пневмония, пишет РИА Новости.

По словам продюсера группы Андрея Разина, Александр Прико в тяжелом состоянии поступил во 2-е терапевтическое отделение городской больницы Святого Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге, пишет bfm.ru. Там он в последнее время жил с семьей и работал.

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