На 105-м году жизни умерла звезда «Унесенных ветром»

Она умерла от естественных причин в Париже, где жила последние годы, сообщает «Интерфакс».
Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы. Одной из самых известных ролей де Хэвилленд была роль Мелани в картине «Унесенные ветром». Де Хэвилленд дважды завоевывала премию «Оскар» как лучшая актриса: за роли в фильмах «Каждому своё» (1946) и в «Наследнице» (1949).
Среди других известных работ ее роли в фильмах «Дорога на Санта-Фе» (1940), «Моя кузина Рэйчел» (1952), «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964) и прочие.