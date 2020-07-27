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Жизнь

На 105-м году жизни умерла звезда «Унесенных ветром»

Легендарная актриса, одна из последних представителей так называемой золотой эры Голливуда — Оливия де Хэвилленд — умерла в возрасте 104 лет.

Голливуд.
Голливуд.
Открытые источники.

Она умерла от естественных причин в Париже, где жила последние годы, сообщает «Интерфакс».

Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы. Одной из самых известных ролей де Хэвилленд была роль Мелани в картине «Унесенные ветром». Де Хэвилленд дважды завоевывала премию «Оскар» как лучшая актриса: за роли в фильмах «Каждому своё» (1946) и в «Наследнице» (1949).

Среди других известных работ ее роли в фильмах «Дорога на Санта-Фе» (1940), «Моя кузина Рэйчел» (1952), «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964) и прочие.

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