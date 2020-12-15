На 100-м году жизни в Алтайском крае умер заслуженный художник России

15 декабря в Алтайском крае на 100-м году жизни скончался заслуженный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шкиль.

Владимир Кириллович родился в селе Корчино Мамонтовского района, в октябре 1940 года его мобилизовали на Дальний Восток. Он был участником Парада Победы в Харбине 16 сентября 1945 года, награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны 2 степени и другими наградами.

«С 2010 года Владимир Кириллович являлся членом Общественного совета следственного управления СКР по Алтайскому краю. Кроме того, он активно поддерживал связь с коллективом следственного управления в рамках патриотического воспитания — проводил лекции и делился воспоминаниями о военной службе с молодыми сотрудниками и кадетами», — рассказывают в краевом СУ СКР.

После войны Владимир Кириллович осуществил свою мечту и стал профессиональным художником. Он поступил в Алма-Атинское театрально-художественное училище имени Гоголя и успешно закончил его.

С 1956 года его жизнь и творчество тесно связаны с Усть-Каменогорском, а в 1973 году он переехал в Барнаул. С 1995 года Владимир Шкиль — член Союза художников России.

Его картины находятся не только в российских, но и зарубежных музеях и частных коллекциях. Он писал и портреты, и пейзажи, и натюрморты, и сюжетно-тематические картины. Лейтмотив многих работ — война.

Владимира Шкиля поздравили с 99-летием. barnaul.org

18 марта Шкиль отметил 99-летие. С днем рождения его поздравляли чиновники из администрации Барнаула, союза художников, а от президента РФ ветерану передали медаль к 75-летию Победы.

Прощание с Владимиром Шкилем состоится в траурном зале на ул. Аносова, 8 в Барнауле 17 декабря с 12:00 до 14:00.