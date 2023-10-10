На малой родине жилья нет. Сирота в поисках правды

Жизнь выросших детей-сирот сложна: любящих родителей и опыта жизни в социуме нет, надо все делать самому, и результат может быть любой. Да и жильё, положенное по закону, не приносят на блюдечке с голубой каемочкой. Одна из историй ребенка-сироты из Третьяковского района Алтайского края как раз об этом.