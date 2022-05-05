На майских праздниках гостей Алтайского края встретит обновленный виртуальный путеводитель

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Абоненты МТС других регионовприбывающие в Алтайский крайполучат смс-сообщение со ссылкой и смогут перейти на страницугде собрана полезная для туриста информация: описание и фотографии знаковых мест регионатрадиционных блюд местной кухни и необычных туристических маршрутах.

К примеру, гости региона узнают, почему алтайский мед знаменит на весь мир, зачем стоит посетить музей Василия Шукшина, как меняется цвет Катуни в зависимости от времени года и что местные жители называют «ёжиками».

Входящее SMS-сообщение со ссылкой на путеводитель бесплатно для всех абонентов.

Река Катунь. Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

Виртуальный гид также доступен по прямой ссылке mts.ru/barnaul, воспользоваться которой может любой желающий.

«Алтайский край ведет активную работу по развитию на территории региона современной туристической инфраструктуры. Мы признательны компании МТС, которая помогает внедрять цифровые инструменты для повышения туристической привлекательности края. Виртуальный путеводитель поможет туристам ознакомиться с регионом, открыть для себя что-то новое», — прокомментировала директор АНО «Туристский информационный центр Алтайского края» Александра Томашевич.

Директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой отметил, что с каждым годом, по мнению экспертов, отмечается рост интереса к Алтайскому краю со стороны гостей и в наступающем сезоне ожидается более двух миллионов туристов. Для того, чтобы пребывание гостей в Алтайском крае было комфортным и максимально насыщенным, компания не только обновила и актуализировала гид к началу сезона, но и обеспечила LTE-покрытие в популярных туристических местах — в Белокурихе, на озере Яровом и на Бирюзовой Катуни.