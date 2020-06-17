На медиков завели дело о фейках. Они несколько раз не поверили, что уже получили выплаты

В Челябинской области работникам станции скорой помощи в Златоусте грозит наказание за распространение якобы лживой информации, сообщает URA.ru .

Ранее медики записали видеообращение с жалобой на отсутствие выплат за работу с пациентами с коронавирусом.

«Завели административные дела о фейковых новостях за видеообращение. Всего возбуждено семь дел по статье 13.15 КоАП (Злоупотребление свободой массовой информации). Организация будет представить интересы медработников в суде», — рассказали в организации «Правозащита Открытки».

В региональном МВД изданию сообщили, что ведомство пока воздерживается от комментариев по ситуации.

В региональном минздраве отметили, что главврач станции скорой помощи заявил, что жалоб от работников не поступало, а все выплаты произведены в полном объеме.

Также в минздраве подчеркнули, что возбуждение административного дела не является компетенцией ведомства.

Медики и водители «скорых» рассказали о проблемах с начислением стимулирующих выплатах. По их словам, их не включили в список на получение доплаты, поскольку, по решению начальства, они якобы работают в составе обычных бригад.