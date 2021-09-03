На месте захоронения радиоактивных отходов нашли контейнер с атомным реактором подлодки «Хиросима»

Специалисты отряда «Центроспас» МЧС РФ обнаружили контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 на месте захоронения радиоактивных отходов в заливе Амбросиева в Карском море, сообщает ТАСС .

Специалисты проводят осмотр объекта, решено провести спектральный анализ, а также забор растительного материала с контейнера.

Работы продолжаются.

О субмарине

К-19 — атомная подлодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, была первым советским атомным ракетоносецем, пишет bfm.ru. Спуск на воду состоялся в октябре 1959 года. При спуске лодки на воду бутылка шампанского не разбилась, что было отмечено как дурной знак суеверными моряками.

За многочисленные аварии К-19 получила прозвище «Хиросима».

24 февраля 1972 года — пожар в 8 и 9 отсеках. Отбуксирована на базу. Погибло 28 человек на лодке и 2 спасателя. 12 матросов пробыли в заточении в 10-м кормовом отсеке 23 дня без света, пищи и со скудными запасами воды, получая из центрального поста только воздух.

Подлодка выведена из состава флота в апреле 1990 года и утилизирована.