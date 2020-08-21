Московский транзит. Как барнаульцам правильно подготовиться к переезду в столицу

Причин для переезда может быть масса: повысили на работе, предложили соблазнительную вакансию, Барнаул стал слишком тесен, да и банальное «хочется» тоже не стоит исключать.
Например, Светлана — одна из барнаульских журналисток — много лет назад отправилась в Москву, чтобы было проще и дешевле путешествовать. Все сложилось хорошо — семья, работа и, конечно же, трипы по разным странам.
Десять раз отмерь
Но так везет далеко не каждому. Нередко попытки покорить столицу нашей родины заканчиваются полным фиаско. Люди возвращаются в родной Барнаул ни с чем.
Поэтому, прежде чем бросить все и уехать в Москву, стоит взвесить все «за» и «против». Особенно, когда дело касается целой семьи с маленькими детьми.
Сергей работает журналистом, он переехал в Москву в начале 2000-х. За годы собрал массу историй друзей и знакомых, перебравшихся в столицу вместе с семьями. Вывод один — перед отъездом нужно десять раз подумать.
Сергей рассказывает:
«Если честно, на месте родителей я бы не стал рисковать. Исключение — если кого-то из них пригласили на хорошо оплачиваемую должность. Но это должен быть редкий или высококлассный специалист. За таких сотрудников московские компании готовы бороться».
Так получилось у Константина. Его позвали в крупную московскую строительную фирму. Он отметил, что переезд семьи проходит гораздо легче, когда уже готово хорошее место работы и есть друзья, готовые помочь.
Ложка дегтя
Переезд в большой незнакомый город — это масса трудностей, в первую очередь бытовых. Для комфортной жизни главе семейства стоит задуматься о нескольких вещах:
- Как найти средства на то, чтобы сформировать финансовую подушку на первое время (только на жилье понадобится не менее 90 тыс. рублей — оплата за месяц проживания, залог и гонорар риэлтору, ведь самому найти хорошую квартиру получается далеко не у всех).
- Где заработать не менее 100 тыс. в месяц.
- Где будет жить его семья (желательно, чтобы жилье располагалось недалеко от работы в районе с готовой инфраструктурой).
- Как обеспечить своей семье доступ к медицинским и образовательным услугам (для этого обязательно понадобится московская прописка).
Алексей, фотограф из Рубцовска, переехал в Москву в 2017 году. С собой он привез жену и троих детей.
Вот, что он рассказал о своем опыте:
«Здесь нас ждали родственники супруги, у которых мы и поселились на первое время. Переезд получился стремительным, мы продали все что было и уехали. В среднем на проживание здесь уходит не намного больше, чем в Алтайском крае, кроме стоимости жилья и услуг. В месяц мы тратим около 150−200 тысяч. Но, думаю, если поджать хвосты и перейти в режим выживания, не брать кредитов и т.д., то возможно уложиться в 50−70 тыс. рублей».
Кому в Москве жить хорошо
Опрашивая «понаехавших» из Барнаула, altapress.ru вывел критерии для тех, кто смело может отправляться в Москву на ПМЖ любым составом.
- Семье, в которой дети уже достаточно взрослые, чтобы позаботиться о себе. Лучше, если они уже закончат школу. Есть немало примеров, когда после поступления чада в престижный столичный вуз, родители переезжали вместе с ним в Москву.
- Семье, где нет финансовых затруднений. В частности тем, у кого есть недвижимость, которую можно продать и вложить в столичную квартиру.
- Семья с обеспеченными родственниками, готовыми помочь.
- Семья, в которой хотя бы один родитель — топ-менеджер или уникальный в своем деле специалист. Такому сотруднику будут хорошо платить, а в ряде случаев обеспечат жильем.
Быт заедает везде
Если семья не входит не в одну из представленных категорий, то следует задуматься, стоит ли игра свеч. На фоне эйфории от одной мысли о переезде в огромную столицу бытовые проблемы кажутся маленькими. Но все кардинально меняется, когда семья встает перед элементарными вопросами.
Во-первых, здравоохранение и образование в Москве стоят минимум в три раза дороже. И если не будет прописки, то члены барнаульской семьи просто не смогут прикрепиться к поликлинике (а для детей, особенно маленьких, это принципиальный вопрос).Об этом не задумываешься до первой простуды.
А еще без заветного штампа вряд ли удастся поставить дошкольника на очередь в детский сад, а школьника — устроить в общеобразовательное учреждение.
Во-вторых, если дети (или один из них) еще маленькие, маме не получится устроиться на высокооплачиваемую работу. Из ситуации есть выход — няня. Но ее услуги съедят минимум 40 тыс. рублей семейного бюджета.
В-третьих, если работать может только один родитель, благосостояние остальных будет полностью зависеть от него. В случае форс-мажора, например, болезни, сокращения на работе, семья останется без средств к существованию. Это следует учесть при формировании финансового буфера.
В-четвертых, жилье. Не стоит наивно полагать, что в Москве будет рай и в шалаше. Если квартира расположена в неблагополучном районе, далеко от работы, метро, магазинов, школы и детского сада, то жить там будет очень тяжело. Практически невозможно.
Как рассказали барнаульские москвичи, если от дома до работы придется добираться часа два в одну строну, то глава семейства очень быстро выдохнется.
Советы начинающим
Если семья, несмотря ни на что, решила переехать в Москву, то лучше не наступать на собственные грабли и прислушаться к советам «бывалых».
Совет 1. Пристрелка. Перед глобальным переездом одному из супругов лучше отправиться в столицу на разведку. Недели достаточно, чтобы осмотреться, подыскать жилье и подготовить плацдарм для переезда всей семьи.
Совет 2. Запланируйте на недельную поездку собеседования. Заранее найдите подходящие вакансии, обзвоните потенциальных работодателей и договоритесь о встрече.
Совет 3. Планируйте переезд летом. Как отмечают наши эксперты, это неплохое время для поиска жилья (на столичном рынке по ряду причин устанавливается штиль). К тому же, летом можно приехать налегке. Детям же не придется менять образовательное учреждение во время учебного года.
Совет 4. Проверьте свое здоровье. Первое время всем будет не до этого. К тому же, услуги врачей, особенно стоматологов, в Москве стоят в разы дороже. Будет обидно потерять до 30 тыс. рублей только из-за разболевшегося зуба.
С другими болезнями ничуть не проще. В московской бюджетной поликлинике врач-терапевт обойдется минимум в 1200 рублей, в частной — 1800 рублей, в частной клинике премиум-класса — 8500 рублей.
Совет 5. Перед отъездом избавьтесь от всего лишнего. С собой лучше взять самое необходимое, остальное продать. Одежду и мебель на первое время можно купить уже в Москве.
Смета для недельного пребывания в Москве
1. Перелет — от 7,4 тыс до 12,9 тыс. рублей
Поездка на поезде — 11,2 тыс. рублей, время в пути — 2 дня 12 часов.
2. Место в хостеле — от 4,9 тыс. до 14 тыс рублей.
Аренда квартиры посуточно — от 19,5 тыс. рублей.
3. Еда — от 7 до 14 тыс. рублей.
4. Метро — от 830 рублей.
Формируем финансовую подушку
Когда все готово к переезду, можно смело начинать сжигать мосты. И тут важен строгий подсчет.
- Составьте список недвижимости, которую можно продать. И хорошо, если в дополнение к квартире у вас будет загородный дом, земельный участок, гараж или все вместе.
- Если есть машина, она станет хорошим вложением. Большинство барнаульцев, переехавших в столицу признаются, что им гораздо дешевле и быстрее передвигаться по городу на метро или пользоваться каршерингом — меньше сложностей с парковками.
Квартирный вопрос
- Цены на жилье в Москве (август 2020):
- 1-комнатная квартира в новостройке (33,8 кв. м) в Подмосковье — от 2 млн 700 тыс. до 147 млн рублей. Золотая середина — 32 млн (43,2 кв. м).
- 2-комнатная квартира (42 кв. м) — от 31 млн. рублей в строящемся доме до более чем в 300 млн в сданном доме. Средний вариант — 50 млн рублей.
- 2-комнатная квартира на вторичном рынке — от 3,5 млн (45,7 кв. м) в отдаленном районе Москвы до 400 млн рублей за 170 кв. м в центре столицы.
Цены на жилье в Барнауле (август 2020):
- 1-комнатная квартира на вторичном рынке — от 1,1 млн до 4,7 млн рублей.
- 2-комнатная — от 600 тыс. до 8,5 млн. рублей.
- Элитное жилье — до 80 млн рублей.
Продавая квартиру эксперты советуют не пренебрегать услугами риэлторов.
Олег Гильгенберг,
директор компании «Алтайская Элита недвижимость»:
Мы многократно занимались продажей недвижимости, принадлежащей людям, переезжающим в Москву или другие регионы. Иногда продавцу нужно было приехать из Москвы только для подписания договора купли-продажи. Люди с достатком часто сначала покупают недвижимость в столице России, и только потом продают квартиру в Барнауле.
Эксперт добавил, что иногда люди спешат с продажей и немного снижают цену для ускорения сделки. Ведь стоимость недвижимости в Москве несравнимо выше, чем в Барнауле. И растет она в цене, как правило, гораздо серьезнее барнаульской.
Каждый случай уникален и многое зависит от опыта и квалификации специалиста, который занимается продажей. Поэтому к вопросу выбора агентства лучше подойти серьезно.
Москва слезам не верит
Говорят, что любой переезд хуже пожара. Но все эксперты сходятся во мнении, что если подойти к нему с умом и без спешки, то все может получиться. Главное, ставить четкие цели и правильно расставлять приоритеты.
Перед отлетом.
pixabay.com
Алексей, фотограф из Рубцовска:
Для того, чтобы навсегда переехать в Москву надо взять денег на первое время, желание работать в 1000 раз больше, понимание, что ты никому не нужен (а чтобы доказать обратное придется приложить колоссальные усилия!), умение молниеносно принимать решения. А еще нужно забыть про нытье. Навсегда!