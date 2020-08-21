Московский транзит. Как барнаульцам правильно подготовиться к переезду в столицу

Все больше барнаульцев уезжают в города Центральной России в поисках лучшей жизни. Среди них лидирующее место занимает Москва. Но так ли легко покоряется столица, когда в одной руке чемодан, а в другой — детская ладошка. Об этом altapress.ru спросил у самих москвичей, «понаехавших» в суровый столичный город из Барнаула.

Причин для переезда может быть масса: повысили на работе, предложили соблазнительную вакансию, Барнаул стал слишком тесен, да и банальное «хочется» тоже не стоит исключать.

Например, Светлана — одна из барнаульских журналисток — много лет назад отправилась в Москву, чтобы было проще и дешевле путешествовать. Все сложилось хорошо — семья, работа и, конечно же, трипы по разным странам.

Десять раз отмерь

Но так везет далеко не каждому. Нередко попытки покорить столицу нашей родины заканчиваются полным фиаско. Люди возвращаются в родной Барнаул ни с чем.

Поэтому, прежде чем бросить все и уехать в Москву, стоит взвесить все «за» и «против». Особенно, когда дело касается целой семьи с маленькими детьми.

Сергей работает журналистом, он переехал в Москву в начале 2000-х. За годы собрал массу историй друзей и знакомых, перебравшихся в столицу вместе с семьями. Вывод один — перед отъездом нужно десять раз подумать.

Сергей рассказывает:

«Если честно, на месте родителей я бы не стал рисковать. Исключение — если кого-то из них пригласили на хорошо оплачиваемую должность. Но это должен быть редкий или высококлассный специалист. За таких сотрудников московские компании готовы бороться».

Так получилось у Константина. Его позвали в крупную московскую строительную фирму. Он отметил, что переезд семьи проходит гораздо легче, когда уже готово хорошее место работы и есть друзья, готовые помочь.

Арбат в Москве. СС0

Ложка дегтя

Переезд в большой незнакомый город — это масса трудностей, в первую очередь бытовых. Для комфортной жизни главе семейства стоит задуматься о нескольких вещах:

Как найти средства на то , чтобы сформировать финансовую подушку на первое время ( только на жилье понадобится не менее 90 тыс. рублей — оплата за месяц проживания , залог и гонорар риэлтору , ведь самому найти хорошую квартиру получается далеко не у всех).

чтобы сформировать финансовую подушку на первое время только на жилье понадобится не менее 90 тыс. рублей — оплата за месяц проживания залог и гонорар риэлтору ведь самому найти хорошую квартиру получается далеко не у всех). Где заработать не менее 100 тыс. в месяц.

Где будет жить его семья ( желательно , чтобы жилье располагалось недалеко от работы в районе с готовой инфраструктурой).

желательно чтобы жилье располагалось недалеко от работы в районе с готовой инфраструктурой). Как обеспечить своей семье доступ к медицинским и образовательным услугам ( для этого обязательно понадобится московская прописка).

Алексей, фотограф из Рубцовска, переехал в Москву в 2017 году. С собой он привез жену и троих детей.

Котик тоже хочет в Москву. pixabay.com

Вот, что он рассказал о своем опыте:

«Здесь нас ждали родственники супруги, у которых мы и поселились на первое время. Переезд получился стремительным, мы продали все что было и уехали. В среднем на проживание здесь уходит не намного больше, чем в Алтайском крае, кроме стоимости жилья и услуг. В месяц мы тратим около 150−200 тысяч. Но, думаю, если поджать хвосты и перейти в режим выживания, не брать кредитов и т.д., то возможно уложиться в 50−70 тыс. рублей».

Кому в Москве жить хорошо

Опрашивая «понаехавших» из Барнаула, altapress.ru вывел критерии для тех, кто смело может отправляться в Москву на ПМЖ любым составом.

Семье , в которой дети уже достаточно взрослые , чтобы позаботиться о себе. Лучше , если они уже закончат школу. Есть немало примеров , когда после поступления чада в престижный столичный вуз , родители переезжали вместе с ним в Москву.

в которой дети уже достаточно взрослые чтобы позаботиться о себе. Лучше если они уже закончат школу. Есть немало примеров когда после поступления чада в престижный столичный вуз родители переезжали вместе с ним в Москву. Семье , где нет финансовых затруднений. В частности тем , у кого есть недвижимость , которую можно продать и вложить в столичную квартиру.

где нет финансовых затруднений. В частности тем у кого есть недвижимость которую можно продать и вложить в столичную квартиру. Семья с обеспеченными родственниками , готовыми помочь.

готовыми помочь. Семья , в которой хотя бы один родитель — топ-менеджер или уникальный в своем деле специалист. Такому сотруднику будут хорошо платить , а в ряде случаев обеспечат жильем.

С деньгами везде проще. pixabay.com

Быт заедает везде

Если семья не входит не в одну из представленных категорий, то следует задуматься, стоит ли игра свеч. На фоне эйфории от одной мысли о переезде в огромную столицу бытовые проблемы кажутся маленькими. Но все кардинально меняется, когда семья встает перед элементарными вопросами.

Во-первых, здравоохранение и образование в Москве стоят минимум в три раза дороже. И если не будет прописки, то члены барнаульской семьи просто не смогут прикрепиться к поликлинике (а для детей, особенно маленьких, это принципиальный вопрос).Об этом не задумываешься до первой простуды.

А еще без заветного штампа вряд ли удастся поставить дошкольника на очередь в детский сад, а школьника — устроить в общеобразовательное учреждение.

Во-вторых, если дети (или один из них) еще маленькие, маме не получится устроиться на высокооплачиваемую работу. Из ситуации есть выход — няня. Но ее услуги съедят минимум 40 тыс. рублей семейного бюджета.

Москва. «Москва-Сити» СС0

В-третьих, если работать может только один родитель, благосостояние остальных будет полностью зависеть от него. В случае форс-мажора, например, болезни, сокращения на работе, семья останется без средств к существованию. Это следует учесть при формировании финансового буфера.

В-четвертых, жилье. Не стоит наивно полагать, что в Москве будет рай и в шалаше. Если квартира расположена в неблагополучном районе, далеко от работы, метро, магазинов, школы и детского сада, то жить там будет очень тяжело. Практически невозможно.

Как рассказали барнаульские москвичи, если от дома до работы придется добираться часа два в одну строну, то глава семейства очень быстро выдохнется.

Безработный. pixabay.com

Советы начинающим

Если семья, несмотря ни на что, решила переехать в Москву, то лучше не наступать на собственные грабли и прислушаться к советам «бывалых».

Совет 1. Пристрелка. Перед глобальным переездом одному из супругов лучше отправиться в столицу на разведку. Недели достаточно, чтобы осмотреться, подыскать жилье и подготовить плацдарм для переезда всей семьи.

Совет 2. Запланируйте на недельную поездку собеседования. Заранее найдите подходящие вакансии, обзвоните потенциальных работодателей и договоритесь о встрече.

Совет 3. Планируйте переезд летом. Как отмечают наши эксперты, это неплохое время для поиска жилья (на столичном рынке по ряду причин устанавливается штиль). К тому же, летом можно приехать налегке. Детям же не придется менять образовательное учреждение во время учебного года.

В Москву лучше лететь самолетом. pixabay.com

Совет 4. Проверьте свое здоровье. Первое время всем будет не до этого. К тому же, услуги врачей, особенно стоматологов, в Москве стоят в разы дороже. Будет обидно потерять до 30 тыс. рублей только из-за разболевшегося зуба.

С другими болезнями ничуть не проще. В московской бюджетной поликлинике врач-терапевт обойдется минимум в 1200 рублей, в частной — 1800 рублей, в частной клинике премиум-класса — 8500 рублей.

Совет 5. Перед отъездом избавьтесь от всего лишнего. С собой лучше взять самое необходимое, остальное продать. Одежду и мебель на первое время можно купить уже в Москве.

Смета для недельного пребывания в Москве 1. Перелет — от 7,4 тыс до 12,9 тыс. рублей Поездка на поезде — 11,2 тыс. рублей, время в пути — 2 дня 12 часов. 2. Место в хостеле — от 4,9 тыс. до 14 тыс рублей. Аренда квартиры посуточно — от 19,5 тыс. рублей. 3. Еда — от 7 до 14 тыс. рублей. 4. Метро — от 830 рублей.

Москва. Кремль. unsplash.com

Формируем финансовую подушку

Когда все готово к переезду, можно смело начинать сжигать мосты. И тут важен строгий подсчет.

Составьте список недвижимости , которую можно продать. И хорошо , если в дополнение к квартире у вас будет загородный дом , земельный участок , гараж или все вместе.

которую можно продать. И хорошо если в дополнение к квартире у вас будет загородный дом земельный участок гараж или все вместе. Если есть машина , она станет хорошим вложением. Большинство барнаульцев , переехавших в столицу признаются , что им гораздо дешевле и быстрее передвигаться по городу на метро или пользоваться каршерингом — меньше сложностей с парковками.

Мошенничество в интернете. Деньги. altapress.ru

Квартирный вопрос

Цены на жилье в Москве ( август 2020):

август 2020): 1-комнатная квартира в новостройке ( 33,8 кв. м) в Подмосковье — от 2 млн 700 тыс. до 147 млн рублей. Золотая середина — 32 млн ( 43,2 кв. м).

33,8 кв. м) в Подмосковье — от 2 млн 700 тыс. до 147 млн рублей. Золотая середина — 32 млн 43,2 кв. м). 2-комнатная квартира ( 42 кв. м) — от 31 млн. рублей в строящемся доме до более чем в 300 млн в сданном доме. Средний вариант — 50 млн рублей.

42 кв. м) — от 31 млн. рублей в строящемся доме до более чем в 300 млн в сданном доме. Средний вариант — 50 млн рублей. 2-комнатная квартира на вторичном рынке — от 3,5 млн ( 45,7 кв. м) в отдаленном районе Москвы до 400 млн рублей за 170 кв. м в центре столицы.

Недвижимость. Новостройки Барнаула. altapress.ru

Цены на жилье в Барнауле (август 2020): 1-комнатная квартира на вторичном рынке — от 1,1 млн до 4,7 млн рублей.

2-комнатная — от 600 тыс. до 8,5 млн. рублей.

Элитное жилье — до 80 млн рублей.

Недвижимость. unsplash.com

Продавая квартиру эксперты советуют не пренебрегать услугами риэлторов.

Олег Гильгенберг,

директор компании «Алтайская Элита недвижимость»:

Мы многократно занимались продажей недвижимости, принадлежащей людям, переезжающим в Москву или другие регионы. Иногда продавцу нужно было приехать из Москвы только для подписания договора купли-продажи. Люди с достатком часто сначала покупают недвижимость в столице России, и только потом продают квартиру в Барнауле.

Дом «Под шпилем». Анна Зайкова

Эксперт добавил, что иногда люди спешат с продажей и немного снижают цену для ускорения сделки. Ведь стоимость недвижимости в Москве несравнимо выше, чем в Барнауле. И растет она в цене, как правило, гораздо серьезнее барнаульской.

Каждый случай уникален и многое зависит от опыта и квалификации специалиста, который занимается продажей. Поэтому к вопросу выбора агентства лучше подойти серьезно.

Москва слезам не верит

Говорят, что любой переезд хуже пожара. Но все эксперты сходятся во мнении, что если подойти к нему с умом и без спешки, то все может получиться. Главное, ставить четкие цели и правильно расставлять приоритеты.

Перед отлетом. pixabay.com

Алексей , фотограф из Рубцовска: