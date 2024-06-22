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Жизнь

На мосту в Барнауле установят памятник легендарной птице

Данный вопрос подняли на заседании комитета по социальным вопросам и молодежной политике, сообщает "Комсомольская правда Барнаул".

Валерий Метелица чинит лебедя Андрюшу.
Валерий Метелица чинит лебедя Андрюшу.
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История Андрюши

Красавца лебедя создал уважаемый гражданин и заслуженный тренер по самбо Валерий Метелица. Он отметил, что отвод на трубе похож на птицу, и решил сделать лебедя со своей дочерью Виолеттой. Лебедя назвали Андрюша.

Но через несколько дней лебедя сожгли. От Андрюши не осталось и следа. Но Валерий не сдался и восстановил птицу. Однако через время его снова подожгли. На этот раз птица стойко выдержала напасти.

Дальнейшая судьба

В 2022 году, когда в городе готовились к ремонту путепровода на проспекте Ленина, было решено отправить Андрюшу в Барнаульский зоопарк и детскую школу искусств «Традиция». Лебедя к себе домой забрали родные Валерия Метелицы.

Когда мост открыли, сплыл "лебединый вопрос". Было решено установить ему памятник. Уже разработана композиция и макет. Андрюша появится на мосту ко Дню города.

Наша задача – поставить красивую точку в «лебедином вопросе» и сохранить память о человеке, благодаря которому в Барнауле вскоре появится еще одна локация со своей историей и традициями, — сообщает председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула готовят к ремонту памятник Ленину.

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