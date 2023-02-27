27 февраля
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Жизнь

На мухоморе, чудо-ките и паровозе. Как прошел конкурс сказочных саней на «Сибирской масленице»

На фестивале «Сибирской масленицы» в Новотырышкино провели веселый конкурс на самые креативные сани. Люди катились с горы на пожарной машине, поезде и даже волшебных рыбах. Репортаж — от altapress.ru.

«Сибирская масленица» в Новотырышкино, 2023.
«Сибирская масленица» в Новотырышкино, 2023.
Ирина Пергаева

Соревнование получилось очень зрелищным. Умельцы не просто украсили санки, а смастерили настоящие произведения искусства.

Одни запрягли в сани картонного коня, а другие гонщики построили полноценный поезд — с вагоном и колесами. Жаль только, что спуск дался ему не совсем удачно, и в конце он потерпел крушение.

Наши земляки, барнаульцы проехали на пожарной машине, за которой эффектно тянулся красный дым. Пилотировали санями сотрудник пожарной охраны Алексей и его племянник Даниил, который пока еще мечтает попасть в МЧС.

Было много и волшебных существ — рыба-кит от студентов АГУ, щука, домик-мухомор и царевна-лебедь. Последние народный мастер Алтайского края Полина Гладких сплела из рогоза и камыша.

Победу одержали сани в виде грузовика, которые не попали в наше видео. На втором месте оказались пилоты паровоза, а на третьем — рыба-кит студентов АГУ.

«Сибирская масленица» в Новотырышкино, 2023
«Сибирская масленица» в Новотырышкино, 2023
Екатерина Карзова

Также в наш объектив попало впечатляющее сожжение чучела зимы.

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