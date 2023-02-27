На мухоморе, чудо-ките и паровозе. Как прошел конкурс сказочных саней на «Сибирской масленице»

Соревнование получилось очень зрелищным. Умельцы не просто украсили санки, а смастерили настоящие произведения искусства.
Одни запрягли в сани картонного коня, а другие гонщики построили полноценный поезд — с вагоном и колесами. Жаль только, что спуск дался ему не совсем удачно, и в конце он потерпел крушение.
Наши земляки, барнаульцы проехали на пожарной машине, за которой эффектно тянулся красный дым. Пилотировали санями сотрудник пожарной охраны Алексей и его племянник Даниил, который пока еще мечтает попасть в МЧС.
Было много и волшебных существ — рыба-кит от студентов АГУ, щука, домик-мухомор и царевна-лебедь. Последние народный мастер Алтайского края Полина Гладких сплела из рогоза и камыша.
Победу одержали сани в виде грузовика, которые не попали в наше видео. На втором месте оказались пилоты паровоза, а на третьем — рыба-кит студентов АГУ.
Также в наш объектив попало впечатляющее сожжение чучела зимы.