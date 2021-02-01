«На нервах»: сибиряк в военной форме несколько раз извинился за «пламенную критику» полиции 31 января

В полиции отметили, что молодой человек 1994 года рождения не является действующим военнослужащим.
«Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности», — рассказали в ведомстве.
На опубликованном видео парня спросили, осознает ли он, что его действия были провокацией. В ответ он несколько раз извинился.
«Извиняюсь, что пришел на несогласованную акцию, которая является незаконной. Я извиняюсь, что надел военную форму одежды. В какой-то мере извиняюсь», — сказал парень с неоконченным высшим образованием.
Примечательно, что ранее появилось еще одно видео с извинениями. Молодой человек «нервами» объяснил причину своей критики в адрес полиции.
«Кричал на полицейских о том, что меня сильно беспокоило, когда в Москве кто-то неправомерно применял силу к старикам. Прошу извинения за то, что я пришел на этот митинг, надел военную форму одежды, не имея на это полных прав. И хочу извиниться перед сотрудниками полиции за то, что я так громко кричал — это было на нервах», — пояснил красноярец.
Другой задержанный на акции протеста, который оказался с молодым человеком в одном автозаке, рассказал, что тот четыре года служил по контракту в Бурятии.
На акции протеста 31 января парень в военной форме выступил с «пламенной речью» — он критиковал силовиков и говорил им, что они «должны защищать народ».
Красноярец подошел к шеренге полицейских на площади и заявил: «Я хочу, чтобы мои слова дошли до сердца каждого гражданина Российской Федерации и полицейских».
«Я давал клятву, я присягал на верность отчизне, на верность своей родине, защищать народ. И знаю, что каждый из полицейских давал такую же клятву. Я знаю, у многих полицейских есть бабушки, есть родители, которые получают пенсию по 10 тысяч. И они боятся увольнений, их запугивают. Давайте, пора объединиться. Можно сделать фонд для незаконно уволенных полицейских. Подумайте о том, кого вы защищаете», — обратился парень к правоохранителям.