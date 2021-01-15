На Оби в Барнауле не будут делать традиционную купель на Крещение

Крещенский городок на Оби в Барнауле будет работать без купели, решили в администрации города. Это позволит минимизировать риски распространения коронавируса.

В Барнауле на Крещение будут работать две площадки — на Речном вокзале и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка, но на Оби купели не будет.

Так решили поступить, чтобы не допустить массового скопления горожан — во время обряда невозможно обеспечить необходимую дистанцию между участниками.

По данным МЧС, толщина льда на реке Оби в районе Речного вокзала составляет от 40 до 50 см. Это значит, что одновременно на льду около Крещенского городка могут быть до 60 человек.

Крещение-2020 в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Как пройдет Крещение в Барнауле

Праздничные мероприятия 19 января начнутся с литургии в Знаменском женском монастыре, которую проведет Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Будет организован Крестный ход: с 10:30 от Знаменского женского монастыря до Речного вокзала, и с 10:30 от храма Тихвинской иконы Божией Матери (ул.Кутузова, 260) по ул. Кутузова до озера Пионерского.

Раздавать святую воду будут на улице возле храмов.

С 12:00 18 января до 9:00 20 января в Борзовой Заимке будет одностороннее движение на участке от дома № 5а по ул. Вербной до дома № 44а по ул.Вечерней. Движение от озера Пионерское будет осуществляться по автомобильным дорогам в поселке Борзовая Заимка, добавили в дорожном комитете.