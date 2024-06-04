Утром 4 июня с поверхности Луны взлетел китайский зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта, которые впервые собраны с обратной стороны естественного спутника Земли, сообщает «Синьхуа».

Взлетный модуль вышел на заданную орбиту вокруг Луны.

Образцы грунта размещены в контейнере внутри взлетного модуля.

«Чанъэ-6» выдержал испытание высокой температурой на обратной стороне Луны.

Факт

На обратной стороне Луны был впервые развернут национальный флаг КНР, который был доставлен с помощью посадочного аппарата «Чанъэ-6».

Ранее сообщалось, что впервые люди смогут изучить грунт с обратной стороны Луны.

Миссия

Миссия зонда «Чанъэ-6» заключается в том, чтобы впервые в истории доставить на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Планируется привезти около двух килограммов образцов.

«Чанъэ-6» состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета.

Есть ли жизнь на Луне

Ученые все еще не доказали, что на Луне есть жизнь. При этом известно, что земные бактерии могут там выжить.

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