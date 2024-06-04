Взлетный модуль вышел на заданную орбиту вокруг Луны.
Образцы грунта размещены в контейнере внутри взлетного модуля.
«Чанъэ-6» выдержал испытание высокой температурой на обратной стороне Луны.
Факт
На обратной стороне Луны был впервые развернут национальный флаг КНР, который был доставлен с помощью посадочного аппарата «Чанъэ-6».
Ранее сообщалось, что впервые люди смогут изучить грунт с обратной стороны Луны.
Миссия
Миссия зонда «Чанъэ-6» заключается в том, чтобы впервые в истории доставить на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Планируется привезти около двух килограммов образцов.
«Чанъэ-6» состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета.
Есть ли жизнь на Луне
Ученые все еще не доказали, что на Луне есть жизнь. При этом известно, что земные бактерии могут там выжить.
Самое важное - в нашем Telegram-канале