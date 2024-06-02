2 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Впервые люди смогут изучить грунт с обратной стороны Луны

Посадочный модуль китайского зонда «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на обратной стороне Луны, передает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

В пятницу 31 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань успешно стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8». По графику запуск произвели в 17:27 по местному времени (12:27 МСК).

Миссия зонда «Чанъэ-6» заключается в том, чтобы впервые в истории доставить на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Планируется привезти около двух килограммов образцов.

«Чанъэ-6» состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета.

На зонде установлены различные приборы для изучения поверхности Луны, а также международная полезная нагрузка. Среди них — французский детектор DORN, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, лазерный уголковый отражатель итальянской разработки и пакистанский спутник ICUBE-Q.

Есть ли жизнь на Луне

Ученые все еще не доказали, что на Луне есть жизнь. При этом известно, что земные бактерии могут там выжить.

Ранее altapress.ru рассказал, когда люди стали массово интересоваться инопланетянами и почему они до сих пор интересны.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Мастер-класс в технике «Эбру»
Мюзикл «Хан Алтай»
Художники распишут серые стены
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость