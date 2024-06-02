Впервые люди смогут изучить грунт с обратной стороны Луны

В пятницу 31 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань успешно стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8». По графику запуск произвели в 17:27 по местному времени (12:27 МСК).

Миссия зонда «Чанъэ-6» заключается в том, чтобы впервые в истории доставить на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Планируется привезти около двух килограммов образцов.

«Чанъэ-6» состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета.

На зонде установлены различные приборы для изучения поверхности Луны, а также международная полезная нагрузка. Среди них — французский детектор DORN, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, лазерный уголковый отражатель итальянской разработки и пакистанский спутник ICUBE-Q.

Есть ли жизнь на Луне

Ученые все еще не доказали, что на Луне есть жизнь. При этом известно, что земные бактерии могут там выжить.

Ранее altapress.ru рассказал, когда люди стали массово интересоваться инопланетянами и почему они до сих пор интересны.

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