Американский фермер в поле обнаружил странные обломки. Вскоре информация о разбившемся корабле и инопланетянах дошла до военных.

По словам местных, пришельцы были безволосыми, невысокими и хрупкими, с огромными головами и черными глазами. Доказательств этому, конечно, нет.

Уже в конце 1970-х майор, служивший на авиабазе Розуэлла, дал скандальное интервью. Он рассказал о виденных им обломках, — те, по словам офицера, были внеземного происхождения.

Однако представители власти отрицали внеземное происхождение объекта. И общественность стала уверена в том, что он нее что-то скрывают.

Официальная версия

В Розуэлле разбился экспериментальный метеозонд. А тела, которые видели очевидцы, были манекенами. Их использовали для тестирования новых парашютов. Но официальное заявление правительства США не мешает десяткам энтузиастов продолжать исследовать «розуэлльский инцидент», о котором уже написаны тысячи страниц и сняты километры пленки.

Как выглядят серые человечки

Строением тела маленькие серые (или зеленые) человечки в целом схожи с homo sapiens, заявляют «очевидцы». Однако детали принципиально отличаются. Рост их якобы не превышает полтора метра, они отличаются хрупким телосложением, абсолютно лишены волосяного покрова.

Визит на Землю

Что «серые» забыли на нашей планете? По самой популярной версии — их раса вымирает, и они надеются с помощью генетического материала homo sapiens спасти себя. Для этого якобы похищают людей, над которыми проводят разнообразные эксперименты — с ведома и молчаливого согласия мировых правительств.

В массовой культуре инопланетяне предстают именно таким образом.

НЛО над Москвой

Ранее пилоты двух пассажирских самолетов заметили неопознанный объект в небе над Москвой. Пилоты Boeing заметили серебристый шар в полете над столицей. Борт выполнял рейс Ереван — Москва.

В районе Шереметьево экипаж увидел в небе шар серебристого цвета. Пилоты оповестили органы противовоздушной обороны (ПВО).

Пилоты другого лайнера — следовал из Москвы в Казань — заметили в небе прозрачный неопознанный объект. Экипаж также доложил об этом в службы ПВО и продолжил полет.

Что за объекты «пристрастились» летать по пути следования пассажирских самолетов, до сих пор неизвестно.

Версии и отставка

По различным версиям, это мог быть метеорологический зонд, дрон или даже китайский фонарик. Или НЛО. В свое время о них даже запрещалось говорить. А летчиков, которые заметили НЛО, списывали. Многие пилоты, которые официально заявляли о встрече с инопланетным кораблем, не долетали до пенсии — их списывали на землю психологи.

Но впоследствии обо всех неопознанных объектах экипажи извещали оборонное ведомство.

Затаились на глубине

Также своей версией об инопланетянах и НЛО поделился известный журналист Такер Карлсон. Он считает — пришельцы населяли Землю тысячи лет.

По его версии, НЛО прибывают вовсе не с других планет.

По словам Карлсона, есть доказательства того, что они встречаются в глубине океанов и под землей. И журналист уверен — пришельцы здесь давно. И представляют собой духовные сущности. А по своей древности НЛО сопоставимы с человечеством.

Между тем известная российская певица рассказала о контакте с разноцветными жителями 200 цивилизаций, которые могут перевоплощаться.

Вылазки к звездам шоубиза

Певица Катя Лель заявила, что те, с кем она общается — добрые люди высокого или низкого роста. Среди перечисленных она назвала плеядеянцев и артурианцев.

Также артистка неоднократно заявляла, что время от времени встречается с неопознанными летающими объектами и вступает с ними в контакт.

Поведение гуманоидов

Британка Мария Лейва уверена, что инопланетяне неоднократно похищали ее во сне. По ее словам, внеземные существа жестоки и не раз оставляли на ее теле странные синяки и царапины.

Раньше рассказывала о встречах с инопланетянами только родителям и дочери, так как боялась, что менее близкие люди могут посчитать ее сумасшедшей. А сейчас с удовольствием участвует в различных конференциях, посвященных внеземной жизни.

Профессорское мнение

Инопланетяне давно прибыли на нашу планету и сейчас все еще остаются здесь, заявил американский профессор Гарри Нолан. Причем самые точные супертелескопы их не смогли засечь.

Сотрудники ЦРУ привлекали этого эксперта для анализа «материалов, предположительно, оставленных НЛО». Причем разведчики уверены — пришельцы поселились на Земле.

Космическая скорость и таран

9 ноября 2018 года в 06:47 местного времени пилот рейса авиакомпании British Airways связалась с управлением воздушным движением аэропорта Шаннон, чтобы спросить, не проходят ли какие-либо военные учения в ближайшем к самолету воздушном пространстве, поскольку летчица увидела нечто «движущееся очень быстро». С космической скоростью.

Но учения в этом районе не проходили.

Военный аэродром

А в августе 1980 года НЛО в форме светящегося шара с хвостом появился над военным аэродромом южнее Барнаула и сделал над ним ровный круг на малой высоте. Из-за этого самолетам в воздухе запретили идти на посадку.

Потом объект резко поднялся вверх до высоты 4000 м и сделал еще один круг, после чего поднялся до высоты 8000 м и ушел в сторону Барнаула, но вскоре возвратился, снизился до высоты 4000 м и опять стал делать виражи над дальними приводами аэродрома.

Что это было — неизвестно.

Промежуточный космодром

С 1993 года барнаулец якобы регулярно общался с пришельцами. По его словам, гуманоиды часто бывают на нашей планете и даже установили радиомаяк для сверки курса на горе Белуха. Наш край они используют как промежуточный космодром и место дозаправки.

Он не только часто общался с инопланетными друзьями, но и бывал у них в гостях. По словам барнаульца, улетал он к инопланетянам из Омского госпиталя и «в виде монокристалла через сжатое пространство и время».

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