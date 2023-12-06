Инопланетяне увернулись от всех разведок мира и тайно прилетели на Землю. Сейчас остаются здесь. Поведение

Инопланетяне давно прибыли на нашу планету и сейчас все еще остаются здесь, заявил профессор Гарри Нолан. Причем самые точные супертелескопы их не смогли засечь.

Сотрудники ЦРУ привлекали этого эксперта для анализа "материалов, предположительно, оставленных НЛО". Причем разведчики уверены — пришельцы поселились на Земле. Но обратить внимание на них могут не все.

Поведение гуманоидов

Британка Мария Лейва уверена, что инопланетяне неоднократно похищали ее во сне. По ее словам, внеземные существа жестоки и не раз оставляли на ее теле странные синяки и царапины.

Раньше рассказывала о встречах с инопланетянами только родителям и дочери, так как боялась, что менее близкие люди могут посчитать ее сумасшедшей. А сейчас с удовольствием участвует в различных конференциях, посвященных внеземной жизни.

Стук на МКС

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поведал на российском телеканале о том, как инопланетяне стучались на МКС. Речь шла о причине появления трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции. Рогозин сказал, что она могла появиться из-за попытки инопланетян войти на станцию.

Космическая скорость и таран

9 ноября 2018 года в 06:47 местного времени пилот рейса авиакомпании British Airways связалась с управлением воздушным движением аэропорта Шаннон, чтобы спросить, не проходят ли какие-либо военные учения в ближайшем к самолету воздушном пространстве, поскольку летчица увидела нечто «движущееся очень быстро». С космической скоростью. Но учения в этом районе не проходили.

А пилот рейса Монреаль — Лондон сообщила диспетчеру о том, что экипаж наблюдал очень яркий свет, а потом с левой стороны самолета неожиданно появился неизвестный объект, который затем резко «улетучился». По мнению летчицы, объект не шел на столкновение с лайнером.

Военный аэродром

А в августе 1980 года НЛО в форме светящегося шара с хвостом появился над военным аэродромом южнее Барнаула и сделал над ним ровный круг на малой высоте. Из-за этого самолетам в воздухе запретили идти на посадку.

Потом объект резко поднялся вверх до высоты 4000 м и сделал еще один круг, после чего поднялся до высоты 8000 м и ушел в сторону Барнаула, но вскоре возвратился, снизился до высоты 4000 м и опять стал делать виражи над дальними приводами аэродрома.

Промежуточный космодром

С 1993 года барнаулец регулярно общался с пришельцами. По его словам, гуманоиды часто бывают на нашей планете и даже установили радиомаяк для сверки курса на горе Белуха. Наш край они используют как промежуточный космодром и место дозаправки.

Он не только часто общался с инопланетными друзьями, но и бывал у них в гостях. Правда, улетал он туда из Омского госпиталя и в виде монокристалла через сжатое пространство и время.

Планета обитания

Астрономы нашли звезды, с которых инопланетяне могут следить за Землей. Одним из возможных мест, где стоит искать инопланетную жизнь, является ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра.

Даже зафиксирован необычный радиосигнал из этой звездной системы, который может являться признаком разумной жизни.

Советы

При встрече с пришельцами надо быть дружелюбнее. Не нужно испытывать их нервы. Возможно, инопланетяне снова захотят прилететь вновь и рассказать о жизни за пределами нашей планеты.

Между тем люди видят призраков и этому есть объяснение. По одной из версий, это происходит из-за склонности человеческого мозга находить закономерности. Почти все случаи, когда люди видят привидения, связаны с препятствиями для выработки точных суждений – плохое освещение, эмоциональное возбуждение.