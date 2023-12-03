Невероятно, но факт: люди видят призраков и этому есть объяснение

Американский клинический психолог и профессор объяснил, почему люди видят призраков.

По одной из версий, это происходит из-за склонности человеческого мозга находить закономерности. Такое случается в плохо освещенных помещениях, указывает Газета.Ru. Именно там зачастую видны размытые человеческие фигуры. Также не последнюю роль играют неразборчивые фото.

Это парейдолия. Отличный пример явления, когда кто-то видит лица или животных в облаках, а другой — когда случайные формы и тени в темноте выглядят как привидения.

Почти все случаи, когда люди видят привидения, связаны с препятствиями для выработки точных суждений – плохое освещение, эмоциональное возбуждение.

Ранее сообщалось, что инопланетяне прилетали на Землю и сейчас остаются здесь. Об этом заявил профессор Гарри Нолан.

Есть 100-процентная вероятность, что в прошлом пришельцы бывали на Земле. Но обратить внимание на них могут не все, указывает prokazan.ru.

При этом сотрудники ЦРУ привлекали Нолана для анализа "материалов, предположительно, оставленных НЛО".

При этом стало известно, как инопланетяне ведут себя среди людей.

Операция и пасечник

Пасечника из села Быково Шипуновского района (Алтайский край) сбил мотоцикл. 12 июля 1989 года. В поликлинике мужчине сделали рентгеновский снимок. Он показал переломы ребер, трещина лопатки, растяжение шейного позвонка. Несмотря на боль, сельчанин наотрез отказался от госпитализации. Не решившись оставить без присмотра хозяйство, пасечник отправился домой.

На следующее утро пострадавший очнулся после странного видения, в котором некие странные существа делали ему операцию.

Все это казалось на удивление реальным. Правдоподобность произошедшему добавляло и полное отсутствие боли от вчерашних травм. Мужчина вновь пошел в поликлинику, где снова сделал рентген. Он был ошеломлен: переломов на снимке уже не оказалось.

Промежуточный космодром

С 1993 года барнаулец Василий Игнатьевич регулярно общался с пришельцами. По его словам, гуманоиды часто бывают на нашей планете и даже установили радиомаяк для сверки курса на горе Белуха. Регион они используют как промежуточный космодром и место дозаправки.