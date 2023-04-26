Избили до синяков, покружились над аэропортом: как инопланетяне ведут себя среди людей. Рассказы очевидцев

Не так давно барнаульцы обнаружили странные спиралевидные круги рядом со школой № 133.

Горожане предположили, что их оставили самые настоящие инопланетяне и пытаются о чем-то предупредить людей. Однако все оказалось проще — круги нарисовал местный житель, когда гулял с коляской.

Между тем не всегда можно найти объяснение каким-либо инопланетным событиям.

НЛО над аэропортом

Неопознанные объекты в «связке» с авиаторами — не редкость. Так, 21 января 2001 года в 20:30 над барнаульским аэропортом «завис» яркий шар.

На тот момент к вылету из аэропорта готовились два рейса: транспортный Ил-76 на Москву (который был в Барнауле на дозаправке) и Як-40 на Бугульму, транзитом через Омск. Светящийся предмет наблюдался в районе аэропорта в течение часа. Экипаж самолета Ил-76, принадлежащего компании «Тэсис», отказался взлетать согласно нормативной инструкции.

НЛО в Рубцовске Александра Аксенова

Экипаж транспортника вместе с руководителем полетов барнаульского аэропорта произвели совместное наблюдение этого явления с земли.

После чего командир принял решение вылететь из Барнаула утром. Еще один самолет-транспортник, следовавший из Иркутска, не совершив промежуточной посадки в барнаульском аэропорту, отправился на запасной аэродром.

Аэродром закрыли на полтора часа. Вскоре шар исчез.

НЛО над Барнаулом Александра Аксенова

Светящийся объект

С других концов аэропорта за необычным явлением следили в бинокли. Это был светящийся объект округлой формы оранжевого цвета. Хотя очевидец заметил, что цвет преломлялся — от фиолетово-зеленого до красного. Наблюдатели с биноклями впоследствии сказали, что у светящегося шара было четкое распределение по цвету: вверху — красный, внизу — зеленый.

Интенсивность свечения шара была одинаковой, не рассеивающейся.

НЛО над аэродромом Александра Аксенова

Светящийся объект то снижался, то приподнимался, то есть делал колебательные движения. Спустя час, «поколебавшись» над равниной, стал уходить. Интенсивность свечения шара не изменилась. Неопознанный объект появлялся в зоне аэропорта несколько дней подряд. Диспетчерам не удалось «засечь» объект на локаторах.

О ЧП сообщили в Минобороны (ПВО). Ни о каких запусках ракет тогда не сообщалось. Впоследствии было получено подтверждение от Минобороны о нахождении неопознанного объекта в аэродромной зоне. Известно, что в 1995 году появился документ, обязывающий авиаторов сообщать о неизведанных явлениях.

Что происходило в небе над Ирландией

9 ноября 2018 года в 06:47 местного времени пилот рейса авиакомпании British Airways связалась с управлением воздушным движением аэропорта Шаннон, чтобы спросить, не проходят ли какие-либо военные учения в ближайшем к самолету воздушном пространстве, поскольку она увидела нечто «движущееся очень быстро». С космической скоростью. Но учения в этом районе не проходили.

А пилот рейса Монреаль — Лондон сообщила диспетчеру о том, что экипаж наблюдал очень яркий свет, а потом с левой стороны самолета неожиданно появился неизвестный объект, который затем резко «улетучился». По мнению летчицы, объект не шел на столкновение с лайнером.

НЛО на Потоке Александра Аксенова

Пилот самолета авиаперевозчика Virgin Airlines предположил, что это может быть метеор или другой объект, входящий в плотные слои атмосферы Земли. По той же траектории проследовало еще несколько очень ярких объектов.

Получив в этот день несколько сообщений от экипажей самолетов о необычных объектах в воздушном пространстве у юго-западного побережья Ирландии, местное авиационное управление сообщило, что составлен отчет.

Военный аэродром

А в августе 1980 года НЛО в форме светящегося шара с хвостом появился над военным аэродромом южнее Барнаула и сделал над ним ровный круг на малой высоте. Из-за этого самолетам в воздухе запретили идти на посадку.

Потом объект резко поднялся вверх до высоты 4000 м и сделал еще один круг, после чего поднялся до высоты 8000 м и ушел в сторону Барнаула, но вскоре возвратился, снизился до высоты 4000 м и опять стал делать виражи над дальними приводами аэродрома.

После этого он набрал скорость и улетел в сторону Новосибирска. Полет объекта со стороны Семипалатинска через Барнаул до Новосибирска и его маневры над аэродромом наблюдались визуально и прослеживались на экранах радиолокаторов.

НЛО в селе Быково Александра Аксенова

Стук на МКС

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поведал на российском телеканале о том, как инопланетяне стучались на МКС. Речь шла о причине появления трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции. Рогозин сказал, что она могла появиться из-за попытки инопланетян войти на станцию.

Агрессивные гуманоиды

Так, 51-летняя британка Мария Лейва уверена, что инопланетяне неоднократно похищали ее во сне. По ее словам, внеземные существа жестоки и не раз оставляли на ее теле странные синяки и царапины.

Раньше рассказывала о встречах с инопланетянами только родителям и дочери, так как боялась, что менее близкие люди могут посчитать ее сумасшедшей. А сейчас с удовольствием участвует в различных конференциях, посвященных внеземной жизни.

НЛО на Алтае Александра Аксенова

Целители

Пасечника из села Быково Шипуновского района сбил мотоцикл. 12 июля 1989 года. В поликлинике мужчине сделали рентгеновский снимок. Он показал переломы ребер, трещина лопатки, растяжение шейного позвонка. Несмотря на боль, сельчанин наотрез отказался от госпитализации. Не решившись оставить без присмотра хозяйство, пасечник отправился домой.

На следующее утро пострадавший очнулся после странного видения, в котором некие странные существа делали ему операцию.

Все это казалось на удивление реальным. Правдоподобность произошедшему добавляло и полное отсутствие боли от вчерашних травм. Мужчина вновь пошел в поликлинику, где снова сделал рентген. Он был ошеломлен: переломов на снимке уже не оказалось.

НЛО в Косихе Александра Аксенова

Приземление

В июне 1993 года двое жителей Косихи Алтайского края видели, как в огород к одному из них опустился летательный аппарат, имеющий форму юлы. Спустя некоторое время объект улетел. Но на почве остались отчетливые следы — три вдавленные окружности диаметром около 20 сантиметров.

Уфологи пришли к выводу, что именно здесь совершал посадку НЛО.

Промежуточный космодром

С 1993 года барнаулец Василий Игнатьевич регулярно общался с пришельцами. По его словам, гуманоиды часто бывают на нашей планете и даже установили радиомаяк для сверки курса на горе Белуха. Наш край они используют как промежуточный космодром и место дозаправки.

НЛО СС0

Он не только часто общался с инопланетными друзьями, но и бывал у них в гостях. Правда, улетал он туда из Омского госпиталя и в виде монокристалла через сжатое пространство и время.

Наблюдательные барнаульцы

В 1994 году в Барнауле массово наблюдали за НЛО. Уфологи тогда обследовали свидетелей этих полетов, и оказалось, что на них воздействовало излучение — у очевидцев появились эйфория, плаксивость, стали сниться цветные сны. Некоторым, наоборот, сны вообще перестали сниться, у кого-то прошли хронические головные боли.

Воздушный бой

В 1994 году над Телецким озером на Алтае наблюдался воздушный бой двух НЛО. В результате один НЛО был сбит другим. Объект был полностью уничтожен, следов не найдено.

Из села Алтайского поступило сообщение о громком хлопке, напоминающем звук взрыва. Это случилось 20 февраля 2004 года. Одновременно с ним, как рассказали сельчане, произошло сильное сотрясение почвы.

Круги на полях Александра Аксенова

Согласно другим наблюдениям, в это же время (около 20.30) в небе появлялся неопознанный объект. Пролетев некоторое расстояние с запада на восток параллельно земле, НЛО под крутым углом опустился вниз.

Новогоднее чудо

В новогоднюю ночь с 2007 на 2008 год барнаульский оператор-любитель Сергей Стрельцов, дежуривший в локомотивном депо, снял на бытовую видеокамеру необычный светящийся диск с воронкообразным хвостом, который, меняя скорость и направление, двигался на большой высоте с северо-востока.

Пролетев над Барнаулом, объект на некоторое время завис в небе, после чего исчез. Ни на ракету, ни на самолет движущееся тело не было похоже, утверждали Сергей и его товарищи по бригаде, наблюдавшие эту картину.

НЛО в аэропорту Александра Аксенова

Инструкция

В 1990 году «Алтайская правда» напечатала рассказ работника службы обеспечения безопасности полетов В. Паньшина. По его словам, 1 марта 1990 года диспетчеру барнаульского аэропорта «дали команду посмотреть на индикаторе кругового обзора, видит ли он метку в районе моторного завода.

Метку диспетчер не увидел. Но секунд через десять она появилась, причем не такой формы, как от самолетов. Метка двигалась в сторону аэропорта, а примерно в пяти километрах от него пропала. При расчете скорости метки по индикатору она составила около 6000 километров в час».

В 1995 году появился документ, согласно которому работники аэропортов России должны фиксировать аномальные явления и докладывать о них в вышестоящие структуры.

НЛО над Телецким озером Александра Аксенова

Планета обитания

Астрономы нашли звезды, с которых инопланетяне могут следить за Землей. Одним из возможных мест, где стоит искать инопланетную жизнь, является ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра.

Даже зафиксирован необычный радиосигнал из этой звездной системы, который может являться признаком разумной жизни.

Так что круги на снегу, которые испугали барнаульцев, вполне встраиваются в инопланетную схему. Дело в том, что такие окружности на земле приписывают гостям с других планет. И при встрече с пришельцами надо быть дружелюбнее. Возможно, инопланетяне снова захотят прилететь к нам и рассказать о жизни за пределами нашей планеты.