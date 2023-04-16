16 апреля
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Жизнь

Жителей Барнаула напугали спиралевидные рисунки на снегу

Барнаульцы поделились видео, на котором заметны ровные спирали на снегу.

Спирали на снегу в Барнауле.
Спирали на снегу в Барнауле.
"В курсе 22"

Круги обнаружили рядом со школой № 133.

«Как думаете, что это?», — спрашивает автор видео.

Ответ от горожан не заставил себя долго ждать.

«Инопланетяне, кто ж еще?»

«Пришельцы!»

«Пришельцы ипотеку взяли в микрорайоне «Дружный»

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