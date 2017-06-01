Миллионер заявил, что на Земле живут инопланетяне. На Алтае это подтверждают

Бигелоу отметил, что на поиски внеземных цивилизаций он потратил миллионы долларов, и заявил, что "не нужно никуда идти", потому что инопланетяне находятся "прямо перед носом у людей". Также предприниматель сказал, что его не волнует мнение тех, кто посчитает его сумасшедшим, пишет Lenta.ru.

Сенсационное заявление американского предпринимателя подтверждает рассказ пасечника из Алтайского края. Ему инопланетяне делали операцию. Вот как это было.

12 июля 1989 года пасечника из села Быкова Шипуновского района сбил мотоцикл. В поликлинике мужчине сделали рентгеновский снимок, на котором были видны переломы ребер, трещина лопатки, растяжение шейного позвонка. Несмотря на боль, сельчанин наотрез отказался от госпитализации. Не решившись оставить без присмотра хозяйство, пасечник отправился домой.

На следующее утро пасечник очнулся после странного видения, в котором некие странные существа делали ему операцию. Все это казалось на удивление реальным. Правдоподобность произошедшему добавляло и полное отсутствие боли от вчерашних травм. Мужчина вновь пошел в поликлинику, где снова сделал рентген. Он был ошеломлен — переломов на снимке уже не оказалось.

Справка

Роберт Бигелоу — гостиничный и аэрокосмический предприниматель. Владеет сетью отелей Budget Suites of America, основатель Bigelow Aerospace.

Bigelow Aerospace запустила два экспериментальных космических модуля — Genesis I и Genesis II, и имеет планы запустить полноценные модули, которые будут использоваться как орбитальные гостиницы, исследовательские лаборатории и заводы. В апреле 2016 года к Международной космической станции был доставлен экспериментальный надувной модуль Bigelow Expandable Activity Module, который будут тестировать на орбите в течение двух лет.