На обском водохранилище три рыбака ушли под лед на снегоходе

В Новосибирской области трое рыбаков на снегоходе провалились в полынью 6 апреля, сообщает НГС.Новосибирск. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что все трое живы, но транспорт ушел на дно.

Рыбаки двигались на снегоходже примерно в километре от берега около села Боровое. Они не заметили промоину, и снегоход частично провалился в воду. Мужчины самостоятельно смогли выбраться на лёд, вызвали сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС. Спасатели довезли их до берега, где рыбаки сели в свою машину и уехали домой. Снегоход остался в воде, сообщил начальник пресс-службы ведомства Павел Винаков.

В МЧС добавили, что с рыбаками всё в порядке — они не пострадали, а снегоход полностью ушёл под воду.

Примечательно, что всего два дня назад также недалеко от села Боровое под лёд Обского водохранилища провалился автомобиль с двумя рыбаками, которые затем вызвали спасателей, чтобы те помогли им достать автомобиль из воды. Правда, эмчээсники отказались это делать: во-первых, не имеют права, их задача — спасть людей, во-вторых, самих рыбаков они эвакуировали на лодке на воздушной подушке, которая не обладает нужной мощностью.