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11 февраля
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Жизнь

На один день от работы будут освобождать россиян «за 40»

Россияне старше 40 лет могут получить дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации — такую меру предусматривают подготовленные поправки в Трудовой кодекс РФ, рассказали председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Грузчик с мукой
Грузчик с мукой
Анна Зайкова

«Сотрудники в возрасте от сорока лет до достижения предпенсионного возраста получат возможность воспользоваться освобождением от работы на один день раз в год для прохождения диспансеризации», — рассказал он РАПСИ.

Дополнительный выходной будет оплачиваться по тому же принципу, что и командировки.

Нынешняя редакция Трудового кодекса предусматривает право на дополнительный выходной раз в три года для прохождения диспансеризации для всех сотрудников, пишет ura.ru.

Работники предпенсионного и пенсионного возраста могут быть освобождены для прохождения медосмотра на два рабочих дня раз в год.

Ранее в Роструде рассказали, что для людей с ненормированным рабочим днем оплачиваемый отпуск должен увеличиться не менее чем на три дня. Также такие сотрудники должны быть освобождены от работы в выходные и нерабочие праздничные дни, пишет НСН.

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