На открытии мусорных контейнеров власти Махачкалы устроили фотосессию с детьми

В сети появилось видео торжественного открытия мусорной площадки в Махачкале. На кадрах видно, как чиновники и местные жители с воздушными шариками в руках фотографируются на фоне новых контейнеров.

«Открытие мусорки в центре города. Дети приходят как на парад фотографироваться. Селфи сделать. Это очень красиво — других мест в Махачкале нет. Жалко, цветов нет, чтобы возложить. А так все есть: и дети, и шарики, и взрослые», — иронизирует автор ролика.

Агентство РИА «Дагестан» отмечает, что это первые пластиковые контейнеры для раздельного сбора мусора, которые появились в Махачкале.

На открытии присутствовали министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев, глава Ленинского района Махачкалы Магомед Алхасов, депутаты городского собрания, представители регионального оператора по сбору мусора и активисты молодежного парламента.

В администрации города заявили, что современные контейнеры помогут решить проблему вывоза и переработки мусора в Махачкале, пишет znak.com.

Новая площадка включает в себя современные пластиковые баки для различного типа мусора и отдельные баки для хлеба. Также власти установили систему освещения площадки, которая снабжена солнечными батареями и датчиками движения, а все баки оборудованы педалями для их открытия — чтобы мусор или пакеты не разлетались от ветра.