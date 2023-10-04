На оживленном перекрестке Барнаула отключили светофор

Причина - проведение планового ремонта на сетях электроснабжения.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула отключат горячую воду.
На перекрестке проспекта Космонавтов и ул. Солнечная Поляна 4 и 5 октября с 9:00 до 16:00 временно отключат светофор, сообщают на сайте города.
Причина - проведение планового ремонта на сетях электроснабжения.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула отключат горячую воду.
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