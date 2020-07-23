На памятнике погибшим в Великой Отечественной войне новоалтайцам не хватает 748 фамилий, зато появились «лишние»

Новоалтайский активист Анатолий Асташин воюет с городом: на памятнике бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, не хватает 748 имен. Зато загадочным образом там оказались фамилии шести участников афганской и чеченских войн.

Пилон памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Пикулев М. В., Басараб В. И. — участники афганской войны. Выжимов В. В., Мирошкин М. В., Жарков Б. В., Долматов А. И. — участники военных действий в Чеченской Республике.

С этой проблемой Асташин обратился к патриарху Кириллу, главе Алтайской митрополии, в прокуратуру и в редакцию altapress.ru. Он уже устал, шесть лет пытаясь восстановить историческую справедливость.

На памятнике должны быть 1532 фамилии новоалтайцев, погибших, умерших от ран и пропавших без вести во время Великой Отечественной. Однако на пилонах памятника записано всего 784 фамилии.

Анатолий Асташин,

активист:

Надо, чтобы администрация добавила имена. Как это — забыть более 700 человек? Я не представляю, как живут близкие. Я взялся за это дело, потому что у меня воевал отец, я сам с 1948 года — недалеко от войны. В детстве перед глазами — сколько на улицах города ходило искалеченных ветеранов, брошенных людей! И вот сейчас наших предков бросают чиновники.

Администрация Новоалтайска.

В администрации Новоалтайска вздыхают: о проблеме знают и без активиста, занимаются ею два года. Пилоны с фамилиями военных установлены еще в 1973 году, и для мэрии сегодня загадка, почему недостает имен — тем более что все до единого известны, их можно найти в краевой Книге Памяти.

В Новоалтайском краеведческом музее предположили, что имена на пилоны добавлялись по заявке родственников. И по большей части на них не хватает фамилий пропавших без вести и умерших в плену солдат.

И сегодня по заявкам родственников добавляются новые имена — примерно по одному в год, чаще не обращаются. Однако чтобы добавить все 748 фамилий, просто не хватит места, нужно полностью изменить облик объекта, говорят в администрации. А это большая проблема, ведь памятник находится под охраной государства.

После обращения Асташина в прокуратуру города ведомство взяло дело под свой контроль.

«Вечный огонь». СС0

Из ответа прокуратуры на обращение активиста: Установлено, что на пилонах памятника воинам-новоалтайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, записано 784 фамилии, вместе с тем требуется внести еще 748. Однако в нарушение вышеприведенных положений законодательства до настоящего времени администрацией города работа по увековечиванию памяти остальных воинов-новоалтайцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, не проведена. Изложенное послужило основанием для внесения прокуратурой Новоалтайска в ходе настоящей проверки главе города представления, которое находится на рассмотрении. О результатах его рассмотрения вы можете узнать по истечении месячного срока со дня его получения адресатом в прокуратуре Новоалтайска.

Мэр города прокомментировал ситуацию altapress.ru так.

Сергей Еремеев Анна Зайкова

Сергей Еремеев,

глава Новоалтайска:

Нужно провести экспертизу, получить разрешение, сделать проект — все это очень дорого. А что говорить о стоимости самой реконструкции? Поэтому мы собираемся заявиться на президентский грант и преобразить не только памятник, но и главную площадь города, на которой он и находится. Недостающие имена обязательно появятся.

В мэрии рассказали, что проектированием обновленного памятника займется мастерская Александра Деринга. Однако сам архитектор в беседе с корреспондентом altapress.ru уточнил, что дальше переговоров с заказчиком дело пока не зашло.

Вторая загадка проблемного памятника — «лишние» имена. На мемориале есть фамилии четырех участников чеченских войн и двух — афганской. Нанесены они без обозначений, прямо между именами солдат Великой Отечественной. Как появилось такое необычное соседство — для мэрии еще большая тайна, чем нехватка имен.

Мемориал. Память. Цветы. barnaul.org

Татьяна Михайлова,

заместитель главы Новоалтайска:

Мы просто не нашли концов в этой истории. В начале 2000-х проводилась реконструкция памятника, и, вероятно, кто-то дал команду поместить имена участников локальных войн на свободное место. Этот кто-то — не знаю где. Но раз имена появились, долотом их не уберешь, нужно создавать отдельный памятник.

По словам Михайловой, таким монументом уже занимается комитет афганцев. В районе железнодорожного вокзала предполагается установить памятный камень и пилоны с именами всех новоалтайцев, погибших в локальных войнах. Также подобную зону памяти с 2016 года планируют установить на улице Долматова. Но все это тоже на стадии обсуждения. Как сказали в администрации: «Идеи есть, но денег нет».

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне среди всех мемориалов — первостепенен, задача по его реконструкции должна решиться в первую очередь. Но когда именно — никто точно сказать не может.

Пока же Анатолий Асташин спрашивает у служителей церкви и редакции altapress.ru: «Сколько еще ждать? Вдовам, если живы? Детям, если живы?» Ответ на этот вопрос опять упирается в деньги.