На памятнике погибшим в Великой Отечественной войне новоалтайцам не хватает 748 фамилий, зато появились «лишние»

С этой проблемой Асташин обратился к патриарху Кириллу, главе Алтайской митрополии, в прокуратуру и в редакцию altapress.ru. Он уже устал, шесть лет пытаясь восстановить историческую справедливость.
На памятнике должны быть 1532 фамилии новоалтайцев, погибших, умерших от ран и пропавших без вести во время Великой Отечественной. Однако на пилонах памятника записано всего 784 фамилии.
Анатолий Асташин,
активист:
Надо, чтобы администрация добавила имена. Как это — забыть более 700 человек? Я не представляю, как живут близкие. Я взялся за это дело, потому что у меня воевал отец, я сам с 1948 года — недалеко от войны. В детстве перед глазами — сколько на улицах города ходило искалеченных ветеранов, брошенных людей! И вот сейчас наших предков бросают чиновники.
В администрации Новоалтайска вздыхают: о проблеме знают и без активиста, занимаются ею два года. Пилоны с фамилиями военных установлены еще в 1973 году, и для мэрии сегодня загадка, почему недостает имен — тем более что все до единого известны, их можно найти в краевой Книге Памяти.
В Новоалтайском краеведческом музее предположили, что имена на пилоны добавлялись по заявке родственников. И по большей части на них не хватает фамилий пропавших без вести и умерших в плену солдат.
И сегодня по заявкам родственников добавляются новые имена — примерно по одному в год, чаще не обращаются. Однако чтобы добавить все 748 фамилий, просто не хватит места, нужно полностью изменить облик объекта, говорят в администрации. А это большая проблема, ведь памятник находится под охраной государства.
После обращения Асташина в прокуратуру города ведомство взяло дело под свой контроль.
Из ответа прокуратуры на обращение активиста:
Установлено, что на пилонах памятника воинам-новоалтайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, записано 784 фамилии, вместе с тем требуется внести еще 748.
Однако в нарушение вышеприведенных положений законодательства до настоящего времени администрацией города работа по увековечиванию памяти остальных воинов-новоалтайцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, не проведена.
Изложенное послужило основанием для внесения прокуратурой Новоалтайска в ходе настоящей проверки главе города представления, которое находится на рассмотрении. О результатах его рассмотрения вы можете узнать по истечении месячного срока со дня его получения адресатом в прокуратуре Новоалтайска.
Мэр города прокомментировал ситуацию altapress.ru так.
Сергей Еремеев,
глава Новоалтайска:
Нужно провести экспертизу, получить разрешение, сделать проект — все это очень дорого. А что говорить о стоимости самой реконструкции? Поэтому мы собираемся заявиться на президентский грант и преобразить не только памятник, но и главную площадь города, на которой он и находится. Недостающие имена обязательно появятся.
В мэрии рассказали, что проектированием обновленного памятника займется мастерская Александра Деринга. Однако сам архитектор в беседе с корреспондентом altapress.ru уточнил, что дальше переговоров с заказчиком дело пока не зашло.
Вторая загадка проблемного памятника — «лишние» имена. На мемориале есть фамилии четырех участников чеченских войн и двух — афганской. Нанесены они без обозначений, прямо между именами солдат Великой Отечественной. Как появилось такое необычное соседство — для мэрии еще большая тайна, чем нехватка имен.
Татьяна Михайлова,
заместитель главы Новоалтайска:
Мы просто не нашли концов в этой истории. В начале 2000-х проводилась реконструкция памятника, и, вероятно, кто-то дал команду поместить имена участников локальных войн на свободное место. Этот кто-то — не знаю где. Но раз имена появились, долотом их не уберешь, нужно создавать отдельный памятник.
По словам Михайловой, таким монументом уже занимается комитет афганцев. В районе железнодорожного вокзала предполагается установить памятный камень и пилоны с именами всех новоалтайцев, погибших в локальных войнах. Также подобную зону памяти с 2016 года планируют установить на улице Долматова. Но все это тоже на стадии обсуждения. Как сказали в администрации: «Идеи есть, но денег нет».
Памятник погибшим в Великой Отечественной войне среди всех мемориалов — первостепенен, задача по его реконструкции должна решиться в первую очередь. Но когда именно — никто точно сказать не может.
Пока же Анатолий Асташин спрашивает у служителей церкви и редакции altapress.ru: «Сколько еще ждать? Вдовам, если живы? Детям, если живы?» Ответ на этот вопрос опять упирается в деньги.