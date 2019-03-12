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На Павловском ДОКе получили первое волокно — основу будущей плиты МДФ

Специалисты Павловского деревообрабатывающего комбината (Алтайский край, с. Павловск) получили первое волокно. Это основа будущей плиты МДФ, производство которой будет запущено в марте 2019 года. В ближайшие дни планируется выпуск еще нескольких партий волокна. Повторный процесс необходим для того, чтобы произвести настройку оборудования.

На Павловском ДОКе получили первое волокно.
На Павловском ДОКе получили первое волокно.
Фото пресс-службы ЛХК «Алтайлес»

На этой неделе на Павловском ДОКе запланирован новый пуск энергетического центра (первый пуск состоялся 1 марта), в начале следующей недели специалисты подадут волокно в сушильную трубу, в воздушный сепаратор и в бункер формовочной станции. Волокно зайдет в цех, но не будет подаваться на линию. Таким образом происходит настройка оборудования и его очищение с помощью сырья.

Напомним, Павловский ДОК — это мощный завод-утилизатор отходов производства — щепы, опилок, низкосортной древесины. При этом комбинат будет производить высококачественный продукт — плиты МДФ. «Алтайлес» вложил в проект 6 млрд рублей. Планируется, что с запуском комбината налоговые отчисления компании составят порядка 1,5 млрд. рублей. Параллельно в с. Павловск Павловского района идет строительство поселка для будущих сотрудников комбината. Всего на Павловском ДОКе будут работать 191 человек.

Инфографика.
Инфографика.
Источник: пресс-служба ЛХК «Алтайлес»
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