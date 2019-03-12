На Павловском ДОКе получили первое волокно.

На этой неделе на Павловском ДОКе запланирован новый пуск энергетического центра (первый пуск состоялся 1 марта), в начале следующей недели специалисты подадут волокно в сушильную трубу, в воздушный сепаратор и в бункер формовочной станции. Волокно зайдет в цех, но не будет подаваться на линию. Таким образом происходит настройка оборудования и его очищение с помощью сырья.
Напомним, Павловский ДОК — это мощный завод-утилизатор отходов производства — щепы, опилок, низкосортной древесины. При этом комбинат будет производить высококачественный продукт — плиты МДФ. «Алтайлес» вложил в проект 6 млрд рублей. Планируется, что с запуском комбината налоговые отчисления компании составят порядка 1,5 млрд. рублей. Параллельно в с. Павловск Павловского района идет строительство поселка для будущих сотрудников комбината. Всего на Павловском ДОКе будут работать 191 человек.