На Павловском ДОКе произвели подачу пара на систему размола щепы

На Павловском деревообрабатывающем комбинате (с. Павловск) продолжается активный запуск основных систем и механизмов. Вчера, 6 марта 2019 года, состоялось производство первого пара, необходимого для продувки паром под давлением трубопроводов. Также специалисты произвели подачу привозной щепы в силосы оперативного хранения. Силосы — это промежуточный этап подачи технологической щепы в производственный процесс.

Как рассказал руководитель отдела производства ЛХК «Алтайлес» Алексей Гильманов, запуск систем проходит успешно. «В ближайшие дни планируется произвести первое волокно. Это основа будущей плиты МДФ», — уточнил Алексей Гильманов. Производство первой плиты запланировано на конец марта.

Подчеркнем, такие заводы, как Павловский ДОК, проектируются и строятся с ориентацией на использование отходов деревообрабатывающего производства, а также низкокачественной древесины, из которой невозможно получить пиломатериалы. Для работы завода достаточно тех объемов щепы и опилок, которые образуются в процессе производства на Каменском и Рубцовском ЛДК. Дополнительных объемов древесины не потребуется.

Напомним, первая колонна по производству плит МДФ была установлена ровно два года назад — 8 марта 2017 года. Павловский ДОК — это мощный завод-утилизатор отходов производства — щепы, опилок, низкосортной древесины. При этом комбинат будет производить высококачественный продукт — плиты МДФ.

«Алтайлес» вложил в проект 6 млрд рублей. Планируется, что с запуском комбината налоговые отчисления компании составят порядка 1,5 млрд. рублей. Параллельно в с. Павловск Павловского района идет строительство поселка для будущих сотрудников комбината. Всего на Павловском ДОКе будут работать 191 человек.