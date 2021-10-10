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Жизнь

На пенсионеров оформляют кредиты при получении бесплатных продуктовых наборов

Жители Зеленограда, одного из административных округов Москвы, рассказали про новый вид «мошенничества» при раздаче продуктовых наборов пенсионерам, сообщает URA.ru.

Бедность. Пенсионер.
Бедность. Пенсионер.
CC0

Ранее зеленоградских соцсетях появились фотографии объявлений, предлагающих получить бесплатные продуктовые наборы.

Однако при попытке обращения за наборами пенсионерам якобы предлагают подписывать документы, которые оказываются кредитными договорами.

«Окучивают пенсионеров, укладывая их на различные кровати-массажеры и прочие прелести, после чего навязывают покупку. К слову, кровати от 150 000 рублей», — отметили в паблике in_zelenograd.

Местные жители подчеркнули, что схема в первую очередь нацелена именно на пенсионеров.

«Заманивают пенсионеров бесплатными наборами и в итоге разводят на последние деньги, впаривая некие массажеры и матрасы, вытягивают деньги за сомнительные процедуры на псевдомассажерных креслах», — отметили в комментариях к публикации, говоря в целом о таком виде деятельности.

Пожилых жителей просят сохранять бдительность и не подписывать никаких предлагаемых бумаг.

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