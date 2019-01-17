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На площади Сахарова в Барнауле возобновили движение

В Барнауле на проспекте Социалистическом возобновили движение. Рабочие завершили демонтаж барнаульской елки снежного городка, сообщили в мэрии.

Снежный городок в Барнауле.
Снежный городок в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Снежный городок на главной новогодней площадке города начали разбирать 14 января. Сегодня рабочие завершили демонтаж и отправили на хранение новогодние украшения. С 17 декабря движение на проспекте Социалистическом —от ул. Молодежной до ул. Димитрова — возобновили.

Снежный городок, который обустроили на пешеходной части улицы Мало-Тобольской, будет работать до тех пор, пока погодные условия не начнут отражаться на безопасности конструкций.

Сейчас на этой площадке находятся ледовые барельефы, светящиеся фигуры, иллюминация, детские аттракционы и горки. Вопрос о демонтаже новогодней елки решат на следующей неделе. Следить за состоянием конструкций будет администрация Центрального района.

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