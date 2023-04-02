На пляже, на Речном вокзале и в советском ДК. Как проходили конкурсы красоты в Барнауле в 1990-х и в 2010-х

Первый барнаульский конкурс красоты прошел в 1988 году в ДК «Химик».
В 1990-х свой конкурс красоты в Барнауле провела газета «Свободный курс». Он назывался «Мисс Мокрая майка», и впервые прошел на городском пляже 7 июля 1997 года. Около двух тысяч человек пришли посмотреть это шоу. Зато на следующий год, тоже 7 июля, на «Мокрую майку» собралось около 10 тысяч человек.
Это снимки начала 2000-х.
Конкурс красоты в Барнауле, начало 2000 годов.
Михаил Хаустов
Конкурс красоты в Барнауле, начало 2000 годов.
Михаил Хаустов
А вот каким был конкурс «Мисс Барнаул-2014». Он прошел 30 августа в день рождения города, на Речном вокзале.
Конкурс красоты «Мисс Барнаул-2014».
Анна Зайкова
Конкурс красоты «Мисс Барнаул-2014».
Анна Зайкова