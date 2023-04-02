На пляже, на Речном вокзале и в советском ДК. Как проходили конкурсы красоты в Барнауле в 1990-х и в 2010-х

Весна продолжается. Altapress.ru отыскал в архивах фотографии с конкурсов красоты, которые проводили в Барнауле. Кстати, проходили они иногда очень даже «горячо».

Первый барнаульский конкурс красоты прошел в 1988 году в ДК «Химик».

В 1990-х свой конкурс красоты в Барнауле провела газета «Свободный курс». Он назывался «Мисс Мокрая майка», и впервые прошел на городском пляже 7 июля 1997 года. Около двух тысяч человек пришли посмотреть это шоу. Зато на следующий год, тоже 7 июля, на «Мокрую майку» собралось около 10 тысяч человек.

Это снимки начала 2000-х.

Конкурс красоты в Барнауле , начало 2000 годов. Михаил Хаустов Конкурс красоты в Барнауле , начало 2000 годов. Михаил Хаустов

А вот каким был конкурс «Мисс Барнаул-2014». Он прошел 30 августа в день рождения города, на Речном вокзале.