2 апреля
﻿
Жизнь

На пляже, на Речном вокзале и в советском ДК. Как проходили конкурсы красоты в Барнауле в 1990-х и в 2010-х

Весна продолжается. Altapress.ru отыскал в архивах фотографии с конкурсов красоты, которые проводили в Барнауле. Кстати, проходили они иногда очень даже «горячо».

Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года.
Конкурс "Мисс Мокрая майка". Барнаул, 7 июля 1998 года.
Михаил Хаустов

Первый барнаульский конкурс красоты прошел в 1988 году в ДК «Химик».

В 1990-х свой конкурс красоты в Барнауле провела газета «Свободный курс». Он назывался «Мисс Мокрая майка», и впервые прошел на городском пляже 7 июля 1997 года. Около двух тысяч человек пришли посмотреть это шоу. Зато на следующий год, тоже 7 июля, на «Мокрую майку» собралось около 10 тысяч человек.

Это снимки начала 2000-х.

Конкурс красоты в Барнауле, начало 2000 годов.
Конкурс красоты в Барнауле, начало 2000 годов.
Михаил Хаустов
Конкурс красоты в Барнауле, начало 2000 годов.
Конкурс красоты в Барнауле, начало 2000 годов.
Михаил Хаустов

А вот каким был конкурс «Мисс Барнаул-2014». Он прошел 30 августа в день рождения города, на Речном вокзале.

Конкурс красоты &quot;Мисс Барнаул-2014&quot;.
Конкурс красоты «Мисс Барнаул-2014».
Анна Зайкова
Конкурс красоты &quot;Мисс Барнаул-2014&quot;.
Конкурс красоты «Мисс Барнаул-2014».
Анна Зайкова
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость