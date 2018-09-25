Как работает и сколько зарабатывает организатор камерных свадеб в Барнауле

Маша Николаева из Барнаула работает свадебным организатором шесть лет. Ее любимая ниша — это камерные торжества с небольшим количеством гостей или церемонии для двоих. Маша воспринимает свадьбу как очень личный праздник и событие, которое должно быть скрыто от посторонних глаз. В интервью altapress.ru она рассказала об особенностях своей профессии, а также о том, почему интроверты могут быть успешными в организации торжеств.

Тотальная ответственность

— Расскажи , как ты начала заниматься организацией свадеб.

— Если бы я работала по профессии, которой училась, то сейчас сидела бы в администрации Барнаула над генпланом города. Я окончила Инархдиз по специальности «архитектор». Еще в институте поняла, что в Барнауле не найду работу по душе в сфере архитектуры.

Все мои близкие знают, что у меня «очумелые ручки» — постоянно что-то мастерю. Однажды подруга попросила оформить свадьбу для своей знакомой. Я согласилась. Ведущей той свадьбы понравилось мое оформление — минималистичное и без шариков, которые тогда были в моде. Она стала предлагать мне и другие проекты. Так я влилась в эту сферу.

Года через три я поняла, что уже многое знаю о свадьбах, постепенно начала брать на себя некоторые функции организатора. Потом захотелось заниматься только организацией. Для большей уверенности я поехала учиться в Новосибирск к Маргарите Турчаниновой — это известный организатор свадеб, сейчас она живет в Грузии.

Свадьба. Из личного архива Марии Николаевой.

Обучение длилось примерно месяц, каждый день было 3−4 часа занятий по какой-то новой теме: тайминг свадебного дня, меню, концепция свадьбы и так далее. Разбирали, из чего строится свадьба — как конструктор. В конце курса была практика на реальной свадьбе, которую организовывала Рита.

После этого я предложила себя в качестве организатора паре, которая заказала у меня декор. Ребята согласились, оказались совершенно «моими», близкими по духу. У нас получилась хорошая интересная свадьба. Так все и началось.

— В чем сложность твоей работы?

— Многие приходят в организацию свадеб из офисов с такой мотивацией: «Не хочу тратить жизнь на офисную работу, хочу творить красоту и чудеса». По моему мнению, подход должен быть другим. Нужно, чтобы у человека «сердце лежало» к этой работе. Нельзя вдруг стать специалистом в свадебной сфере — причем в любой ее части.

Я знаю людей, которые якобы хотели заниматься организацией свадеб. Какое-то время они работали, а потом говорили: «Все, хватит. Никогда в жизни не возьму на себя эту ответственность». Чем раньше люди это понимают, тем лучше.

Тотальная ответственность за торжество пугает. Организатор знает о свадьбе больше, чем молодожены. На мне все — контакты, договоренности, контроль процессов. Если в какой-то момент пара решит отказаться от моих услуг, у нее не будет представления о том, что происходит.

Женихи и невесты, которые ко мне обращаются, максимально расслаблены. Я, конечно, даю им какие-то задания. Допустим, список гостей составить. Но в целом они не концентрируются на том, что уже сделано, что надо сделать и сколько еще предстоит.

Читать далее Я сейчас занимаюсь с тренером в зале. Она мне каждый раз говорит: «Маша, помнишь, мы с тобой делали это упражнение?» Я ей отвечаю, что нет. Я хочу, чтобы она мне просто говорила, что надо делать. Осознавая, что ребята пребывают в такой расслабленности, полностью мне доверяют, я понимаю, что если что-то забуду — подведу их очень сильно.

Свадьба. Из личного архива Марии Николаевой.

Поиск «своих» людей

— Организатор ведь несет еще определенную ответственность и за то , как сработает вся команда?

— Да, зачастую. Я не могу отвечать только за тех, кого не рекомендовала. У меня бывает такое, что ребята нанимают специалиста, с которым я раньше не сотрудничала. 90% успеха свадьбы — это слаженность работы команды. Вопрос не в том, как я все придумаю и организую, а в том, как все отработают, услышим ли мы друг друга.

— Ты сотрудничаешь в основном с одними и теми же специалистами?

— Нет такого, что я всегда рекомендую одних и тех же людей. Но да, есть люди, с которыми мне работать комфортно. Того, кто вызывает у меня недоверие, я рекомендовать не буду. Обычно выбираю из двух-трех человек по каждому направлению (фотографов, флористов и так далее).

Свадьба. Из личного архива Марии Николаевой.

— Как ты их нашла?

— Свадебная тусовка очень тесная, там все друг друга знают. Можно вообще работать со всей Россией. Я в августе привозила на одну свадьбу оператора из Сочи, стиль которого сейчас все копируют. Коллеги сделали нашумевшую свадьбу, которую вел Дмитрий Нагиев. Все зависит от бюджета и вкуса молодоженов, организатора. Но моя постоянная команда — это, конечно, барнаульские ребята.

Я пробую работать с людьми. Смотрю: идет — не идет. Если вижу, что понимания с человеком нет, больше не зову его в проекты.

— Сколько свадеб за год ты делаешь?

— Не могу назвать себя популярным организатором. Если получается сделать 10 свадеб за год, считаю, что он удался. Количество — это не мой приоритет. Я не занимаюсь активно продвижением, не снижаю ценник, не стараюсь брать много свадеб. В профессиональной тусовке тоже особо не общаюсь — только с теми людьми, с кем работаю.

Моя нетипичность в том, что я интроверт. Многие коллеги удивляются, как человек вроде меня может быть организатором свадеб. Да и я сама долго сомневалась в своей профпригодности. У меня был стерео­тип, что свадебный организатор — это напористая, шумная женщина, которая всех строит. Я напрягалась из-за того, что не такая.

Свадьба. Из личного архива Марии Николаевой.

Только недавно успокоилась на этот счет. Опыт показал, что мои клиенты меня находят, чувствуют, выбирают. Если после встречи с невестой мы понимаем, что нам не по пути, я не расстраиваюсь.

Я люблю камерные торжества, когда мало гостей или их нет совсем. И ко мне все чаще приходят пары именно за такими свадьбами.

— Ты и правда выкладываешь мало проектов в соцсети.

— Да, так и есть. Честно — я не люблю это делать. Недавно даже написала пост на эту тему. Есть такое выражение «счастье любит тишину». Вот так я отношусь к своим проектам. Они слишком камерные и личные, ими не хочется делиться со всеми.

Нужно иметь стержень

— Что должен уметь свадебный организатор?

— Он должен быть психологически устойчивым и немного психологом. Я давно работаю с невестами, но понимаю, что даже сейчас мне бы не помешала консультация хорошего психолога на эту тему.

Чем ближе к свадьбе, тем сильнее у невест расшатываются нервы. Я уделяю им много внимания, говорю, что все будет хорошо, «ты красивая», но даже это работает не всегда.

Нужна пунктуальность, организованность. Необходимо организовать не только чужие дела, но и свои. Если внутри организатора нет спокойствия, стержня, уверенности, то все пойдет наперекосяк.

Важно уметь искать и договариваться. Например, нужны мне для какой-то свадьбы определенные стулья. Необходимо найти и убедить владельцев предоставить их на хороших условиях.

Читать далее Должна быть «насмотренность»: нужно увидеть много картинок со свадеб. Организатор должен предлагать клиенту то, что выглядит цело, красиво и отражает вкус пары. Внутри свадьбы надо ориентироваться во всем: как составить меню, какие ракурсы для фото лучше. Иногда мы с фотографом отбираем снимки, я ему говорю: «Вот на этом невеста себе не понравится». Он спорит: «Да нет же, здесь такой свет, такая композиция!» А девушки, они же ранимые создания: нос «не тот», выражение лица — сразу все насмарку.

— Сколько времени в день ты уделяешь работе?

— Я могу за день не посвятить работе ни минуты, а могу, не отрываясь, отвечать на сообщения. Нет такого, чтобы я работала по часам. Мои обязанности заключаются в звонках, договоренностях.

Мне написала невеста, я ей ответила. Через час написал ведущий, я ему ответила. Это может продолжаться до ночи. Я раньше думала разграничить рабочее время и личное, но потом поняла — не получается. Если время не подходит к свадьбе, я могу не знать, какой день недели, какое число и сколько времени.

Свадьба. Из личного архива Марии Николаевой.

— Кто чаще предлагает идеи — ты или молодожены?

— Ко мне в основном приходят абсолютно неподготовленные пары, и мне это нравится. Мы обсуждаем, ищем идеи по ходу разговора. Не люблю делать свадьбы в каких-то стилях. Мне нравится классика, то, что вне времени. Это не обязательно черный смокинг и белое платье. Это оформление, не привязанное жестко к какой-то концепции. Иногда делаем что-то близкое к бохо (или «богемный стиль», для него характерна небрежность, яркие краски, натуральность, использование перьев, цветов, зелени в оформлении, летящие силуэты, кружево, цыганская и «шаманская» эстетика, мотивы культуры хиппи. — Прим. ред.), иногда к природному, естественному стилю. По-разному бывает.

— Расскажи о своих ошибках.

— Самая большая ошибка, которую я допускала, — соглашалась работать с людьми, которые были не близки мне по духу. Я это видела сразу, но все равно попробовала. Ничего хорошего из этого не получалось. Теперь так не делаю.

— Случалось ли , что на самой свадьбе что-то шло не так?

— На свадьбе в любой момент что-то может пойти не так, как планировалось. К этому нужно быть готовой. Дождик начнется, у невесты каблук сломается. Перед свадьбой я обязательно разговариваю с невестой, потому что это эмоциональный центр. Ее настроение передастся жениху, а от них обоих — гостям. Я говорю невесте: что бы ни случилось, не нужно расстраиваться. Даже если торт упадет и разобьется вдребезги. Так случилось, ничего не сделаешь. Если проблемы возникают из-за недобросовестности людей — это уже другая история.

Свадьба. Из личного архива Марии Николаевой.

— Есть ли у тебя чемоданчик свадебного организатора?

— О, этот знаменитый чемоданчик! (Смеется.) У меня нет. На свадьбы я беру с собой сумку. В ней лежат вещи, нужные для конкретного торжества, и набор мелочей, которые пригождаются почти на любой свадьбе.

Это зажигалки, пластыри (самая нужная вещь), средство от комаров, антистатик, предметы женской гигиены, открытки, конверты. Иногда за три минуты до поздравления ко мне подбегает мама жениха или невесты и говорит: «Маша, у тебя есть конверт?» Бывало, мне приходилось сворачивать его из подручных средств.

— Как организатор должен выглядеть на свадьбе?

— Он не должен быть слишком ярким, заметным. Я обычно одеваюсь либо в черное, либо во что-то в цветах свадьбы. У меня нет платья организатора или униформы. Я осознанно решила, что мне это не нужно. Я буду одеваться в то, в чем мне комфортно. Удобная обувь — это обязательно.

Мария Николаева Из архива Марии Николаевой , vk.com/mariinikolaeva_wed

Не хватает площадок и платьев

— Сейчас на свадебном рынке спрос больше , чем предложение , или наоборот?

— Не могу ответить на этот вопрос. На любого специалиста, даже с самой низкой квалификацией, найдутся клиенты. Фотографов у нас очень много, но все они находят себе работу.

— Как ты оцениваешь уровень развития свадебной индустрии в Барнауле? Чего ей не хватает?

— Рынок развивается быстро. Если два-три года назад Барнаул сильно отставал от Новосибирска, то сейчас нет. Коллеги делают очень красивые, масштабные, продуманные проекты. Тот, кто хочет развиваться, идет вперед очень быстро.

Минус в том, что направления развиваются неравномерно. Например, у нас много хороших фотографов, стилистов, организаторов.

Свадьба. Из личного архива Марии Николаевой.

Есть недостаток артистов — в Новосибирске больше разнообразие. Я с артистами не работаю. Кабаре на маленьких свадьбах неуместно, а чего-то элегантного, что можно было бы рекомендовать, у нас нет.

Не хватает площадок для камерных свадеб — лесных, натуральных, как хотят невесты. Для моих проектов подходит один комплекс и несколько коттеджей. Для больших торжеств на 100−200 человек площадки появились. И еще беда со свадебными платьями — приходится ездить за ними в Новосибирск.

— Горный Алтай стал популярным местом для свадеб. Тебе нравится делать там проекты?

— Если бы была моя воля, я бы все лето делала свадьбы в Горном Алтае. Там можно фантазировать безгранично. Я знаю людей, которые проводят классные экскурсии, могут делать заброски куда-то на вертолетах, катерах. Локаций для фотосъемки много.

Мест, где можно устроить застолье, тоже появляется все больше — это базы. Горный Алтай с каждым годом становится все более туристическим. Там понимают, что если создавать условия для проведения свадеб, люди туда поедут праздновать. Местный бизнес начинает двигаться в этом направлении.

Свадьба. Из архива Марии Николаевой , vk.com/mariinikolaeva_wed

Блиц-опрос про деньги

— Организация свадеб — твой основной заработок или ты работаешь где-то еще?

— Иногда я организую съемки для каталогов одежды, магазинов и привожу сюда известных свадебных экспертов для проведения мастер-классов. В этом году, например, привозила блогера, путешественницу, маркетолога, фотографа Веронику Кромбергер. Такие мероприятия не получается устраивать часто, потому что они отнимают много времени и сил.

— С какими бюджетами ты работаешь?

— От 300 тыс. до 1 млн р­ублей.

— Сколько составляет твое вознаграждение?

— У меня фиксированная стоимость услуг. В 2018 году за свадьбу до 50 гостей цена 35 тыс. рублей, более 50 гостей — 45 тыс. руб­лей. Работать по схеме «процент с бюджета» мне неудобно. Возникает какое-то недоверие. Удобнее, когда цена понятна сразу.

За организацией свадьбы обращаются пары с самыми разными бюджетами, даже с небольшими. Но не все понимают, зачем им организатор.

— Можно ли стать очень богатым человеком , занимаясь организацией свадеб?

— Если ты бизнесмен, то да. Я скорее творческий человек. У меня нет предпринимательской жилки.

Факт

Хобби Маши Николаевой — съемка мини-фильмов для Instagram на iPhone