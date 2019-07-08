На поле в Алтайском крае «взошел» мусор

Мусором усеяно все поле, говорят очевидцы в Barnaul22. С каждым годом его все больше и больше, а ветер разносит мусор в поля.
Точно такая же ситуация на въезде в Тюменцево, в Корчино, пишет под постом один из комментаторов.
Жители Алтайского края возмутились свалкой, которая образовалась на поле у поселка Шадрино в Калманском районе. Проезжающий мимо автомобилист снял «мусорный урожай» на видео. Жители отмечают, что такая картина не только на этом поле.
Мусором усеяно все поле, говорят очевидцы в Barnaul22. С каждым годом его все больше и больше, а ветер разносит мусор в поля.
Точно такая же ситуация на въезде в Тюменцево, в Корчино, пишет под постом один из комментаторов.
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