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Жизнь

На поле в Алтайском крае «взошел» мусор

Жители Алтайского края возмутились свалкой, которая образовалась на поле у поселка Шадрино в Калманском районе. Проезжающий мимо автомобилист снял «мусорный урожай» на видео. Жители отмечают, что такая картина не только на этом поле.

Мусор, свалка.
Мусор, свалка.
Анна Зайкова

Мусором усеяно все поле, говорят очевидцы в Barnaul22. С каждым годом его все больше и больше, а ветер разносит мусор в поля.

Точно такая же ситуация на въезде в Тюменцево, в Корчино, пишет под постом один из комментаторов.

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